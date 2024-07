George Clooney: Biden nije ista osoba kao i prije četiri godine, treba se povući

Podijeli :

Američki glumac George Clooney, organizator prikupljanja novca za demokrate u Hollywoodu, rekao je u srijedu da predsjednik Joe Biden nije ista osoba koja je osvojila Bijelu kuću 2020. i da bi se trebao povući iz utrke za novi predsjednički mandat.

Clooney je u lipnju u Los Angelesu vodio donatorski skup, dva tjedna prije lošeg nastupa 81-godišnjeg predsjednika u debati s republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom.

“Strašno je to reći, no Joe Biden s kojim sam bio prije tri tjedna na prikupljanju novca nije isti Joe ‘faca’ Biden iz 2010.”, napisao je Clooney u New York Timesu. “Nije bio čak ni Joe Biden iz 2020. Bio je isti čovjek kojeg smo vidjeli na debati.”

“Je li bio umoran? Da. Je li bio prehlađen? Možda. No naši stranački čelnici trebaju nam prestati govoriti da 51 milijun ljudi nije vidio ono što je vidio”, dodao je Clooney.

Naknadni intervju s ABC novinarom Georgeom Stephanopoulosom “samo je potvrdio ono što smo vidjeli tjedan dana ranije”, rekao je Clooney.

Glumac, koji je sebe opisao kao uvjerenog demokrata, napisao je: “Nećemo pobijediti u studenom s ovim predsjednikom. Osim toga, nećemo osvojiti Zastupnički dom, a izgubit ćemo i Senat.”

“Ovo nije samo moje mišljenje, ovo je mišljenje svakog senatora i zastupnika u Kongresu i guvernera s kojim sam privatno razgovarao”, napisao je Clooney. “Svakog, neovisno o tome što on ili ona tvrdi javno.”

Biden je rekao da je imao “lošu noć” na debati, no obećao je ostati u predsjedničkoj utrci.

Clooney je izrazio divljenje prema Bidenu i rekao da ga smatra prijateljem. “Vjerujem u njega. Vjerujem u njegov karakter. Vjerujem u njegov moral. U protekle četiri godine, pobijedio je u mnogim bitkama s kojima se suočio”, napisao je Clooney. “No bitka koju ne može dobiti je bitka protiv vremena.”

