Novinar DW-a o kontroli granica u Njemačkoj: To je političko priznanje neuspjeha

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, ističe da susjedne zemlje smatraju da je to neprihvatljiv potez Berlina. Dodao je da će te mjere otežati svakodnevni protok ljudi, ali i da mogu naštetiti njemačkom gospodarstvu.

“Pojačane granične kontrole podrazumijevaju političko priznanje da nije uspjela obaviti domaću zadaću.”

Devet godina nakon velikog izbjegličkog vala 2015. godine, politika nije uspjela uspostaviti funkcionalan sustav azila i granične kontrole, tako da bi unutar EU te granične kontrole zapravo bile nepotrebne. To je stvar o kojoj se više ne razgovara iza zatvorenih vrata, nego otvoreno”, kaže novinar DW-a.

Dodao je kako je nedavno njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Fraser javno priznala da je politika zakazala u tome što ne može prihvatiti migrante i tražitelje azila.

Poljska i Austrija kritiziraju taj potez

“To stoji i u pismu Europskoj komisiji, kako bi Njemačka opravdala uvođenje izvanredne mjere.

Schengenske zemlje imaju pravo uvesti granične kontrole, ali te one moraju biti vremenski ograničene i primjenjivane u jedinstvenim slučajevima, gdje su, primjerice, ugrožena pitanja kao što su javni red i mir, unutarnja sigurnost. Ono što je teoretski zamišljeno kao iznimka, a ne pravilo, znači uvođenje tih kontrola unutar Schengena, zadnjih devet godina vidimo da to postaje nepisano pravilo”, dodala je novinarka N1.

Matić kaže i da je nekada bilo znatno manje kontrola nego danas.

Poljska smatra njemačke granične kontrole neprihvatljivima Kako Njemačka uopće misli provoditi kontrole na granicama?

“Prema javno dostupnim podacima, između 2006. i 2015. samo je 35 puta jedna od država članica uvela te privremene granične kontrole.” Nakon 2015. do 2024. više od 400 puta. Njemačka, koja se smatra motorom europskih integracija, ovime radi na dezintegraciji, a po reakcijama Poljaka i Austrijanaca vidimo da to nije naišlo na odobravanje.

“Poljski premijer Donald Tusk je rekao da je to neprihvatljiv potez Berlina i da to znači suspenziju Schengena”, ističe naš sugovornik. Inače, Tusk je u utorak otkazao posjet Njemačkoj zbog navodnih obveza na domaćem teritoriju.

Država izvoznica: “Osuđena” na neometan protok ljudi

Matić navodi da ovaj potez Njemačke može utjecati i na gospodarstvo ove zemlje.

“Njemačka, kao velika zemlja izvoznica, osuđena je na slobodan protok ljudi i robe, a to bi moglo zakomplicirati stvari”, kaže on.

Jačanje desnice i nedavni teroristički napad dodatno su “pogurali” te korake, navodi novinar DW-a.

“To se svakako može opravdati jačanjem ekstremne desnice, a posebno uspjehom koji je Alternativa za Njemačku zabilježila na nedavnim pokrajinskim izborima. To je samo jedan razlog, a drugi je jer su shvatili da problemi rastu, a to su neregularne migracije. Mjesne zajednice žale se da nemaju dovoljno liječnika, mjesta u školama, smještajnih kapaciteta.

Austrija ne želi primati ljude odbijene na njemačkoj granici Njemačka uvodi privremene kontrole na svim granicama

Neće biti sustavnih kontrola

“Također, to je utjecaj terorističkog napada, kada je u kolovozu Sirijac, koji nije smio biti u Njemačkoj, ubio tri osobe”, rekao je novinar.

Na pitanje N1 kako će izgledati kontrole, rekao je da neće biti sustavne i da neće kontrolirati svakog putnika.

“To neće biti sustavna kontrola. Neće provjeravati svakog putnika, ali povremeno, kada su u nedoumici. To se događalo i na drugim granicama, jer je Njemačka bila domaćin Europskog nogometnog prvenstva i granice su se dosta kontrolirale. Ključno je da se kontrole provode, kako tvrde u Vladi, kako bi se smanjile neregularne migracije. “Namjera je uključiti ljude koji pokušavaju neregularno prijeći granicu”, kaže novinar.

No, zaključuje, to će pogoditi i one koji žive u pograničnim područjima i koji, primjerice, stalno putuju u Belgiju ili Nizozemsku, gdje će im to remetiti dnevnu rutinu.

