Kako Njemačka uopće misli provoditi kontrole na granicama?

JENS SCHLUETER / AFP

Od sljedećeg tjedna se uvode kontrole na svim njemačkim granicama, a bit će i „odbijanja ulaska u zemlju u skladu s europskim pravom“. Policija i stručnjaci za graničnu kontrolu kritiziraju te najave iz Berlina.

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser donijela je odluku da se privremeno prošire kontrole na sve njemačke nacionalne granice. Razlozi za to su ograničavanje neregularnih migracija, ali i zaštita unutarnje sigurnosti od aktualnih prijetnji islamističkog terorizma i prekograničnog kriminala, objašnjava Faeser.

Planirano je da dodatne kontrole započnu 16. rujna, a trajat će, za početak, šest mjeseci. To znači da će „cijeli paket mjera stacionarne i mobilne granične policije postojati na svim granicama, uključujući i mogućnost odbijanja ulaska u skladu s europskim i nacionalnim pravom“, navodi se u priopćenju njemačkog Ministarstva. Pritom bi, kako se dodaje, ometanje onih koji u malograničnom prometu preko granice odlaze na posao trebao biti što manji.

Njemačka do daljnjega ostavlja kontrole na šengenskim granicama

Ministrica je još sredinom listopada prošle godine uvela stacionarne kontrole na granicama s Poljskom, Češkom i Švicarskom. Takve kontrole postoje na njemačko-austrijskoj kopnenoj granici još od rujna 2015. Sada će – kao što je bilo uvedeno tijekom Europskog prvenstva u nogometu – postojati kontrole i na granicama s Francuskom, Luksemburgom, Nizozemskom, Belgijom i Danskom, piše DW.

Kontrole na unutarnjim granicama u šengenskom prostoru mogu se uvesti samo u iznimnim slučajevima, a to se mora prijaviti Europskoj komisiji.

Austrija ne želi prihvatiti odbijene

Pored graničnih kontrola, ministrica Faeser najavila je i proširenje pravila o odbijanju migranata na njemačkim granicama – ne navodeći pritom detalje. Njemačka vlada je, nakon prošlotjednog sastanka s predstavnicima oporbenih demokršćana (CDU/CSU), kao i s predstavnicima pokrajina, „razvila model za učinkovita odbijanja u skladu s europskim zakonima“, priopćilo je Ministarstvo i dodalo dataj model „nadilazi“ ono što je dosad rađeno.

Odbijanja ulaska na njemačkim granicama moguća su samo tamo gdje su kontrole izravno na granici. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom provjera od listopada 2023. otkriveno je oko 52.000 neovlaštenih ulazaka u Njemačku, a 30.000 ljudi je odbijeno. Odbijanje je trenutno moguće samo u određenim slučajevima: ako je nekome zabranjen ulazak u zemlju ili nije podnio zahtjev za dobivanje azila.

Austrija je već najavila da ne želi primiti nijednog migranta kojeg Njemačka bude odbila. „Austrija neće prihvatiti ljude kojima je odbijen ulazak u Njemačku“, rekao je ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner za njemačke medije. „Tu neće biti iznimaka. To je zakon.“ On je zato naložio šefu austrijske savezne policije da ne vrši nikakva preuzimanja.

Policija smatra da je to teško provesti u praksi

Predstavnici policije i stručnjaci u velikoj mjeri kritiziraju nove odluke Ministarstva. Policijski sindikat (GdP) kritizirao je i prethodno uvedene granične kontrole. „Dodatno raspoređivanje osoblja je previsoka cijena za ono što postižemo“, rekao je predsjednik GdP-a Andreas Roßkopf i dodao da povećano angažiranje na granici i premještanje osoblja može neka druga mjesta učiniti manje sigurnima.

Pritom, kako je objasnio, svatko tko želi ilegalno ući u zemlju ili krijumčariti ljude, sada će znati gdje se provode pojačane kontrole. Mjere su previše rigidne i nefleksibilne, ocijenio je predsjednik sindikata policije.

Sindikat u načelu pozdravlja odluku o odbijanju azilanata na granicama, ali smatra da to treba regulirati na takav način da policajci „nakon toga nemaju nikakvih pravnih problema”. Kako navodi sindikat, Savezna policija, koja je nadležna za granične kontrole, već je sada angažirana do krajnjih granica.

Stručnjaci: Stacionarne kontrole su loše rješenje

Kritike stižu i iz Stručnog savjeta za integraciju i migracije (SVR), tijela koje savjetuje njemačku vladu o tim pitanjima. SVR je protiv stalnih stacionarnih kontrola unutar šengenskog prostora, a argumenti su im slični kao i oni koje iznosi sindikat policije. „Krijumčari ljudi se na to brzo prilagode, a to uzrokuje i visoke ekonomske troškove kada dođe do zastoja na granicama”, navodi se u priopćenju Stručnog savjeta, piše DW.

„U suštini je potrebno europsko rješenje ako želite bolju kontrolu i ograničiti migraciju izbjeglica. I više suradnje sa zemljama porijekla i tranzita”, rekao je predsjedavajući SVR-a Hans Vorländer. „Pozivi na sve dalje promjene i pooštravanje zakona ne pomažu, ako je problem zapravo kako sve to provesti.”

