Kosor o porezu na nekretnine: Smiješno i neugodno, ministra se dovelo u neugodnu situaciju

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorila je o nadolazećim predsjedničkim izborima, ali i drugim aktualnostima u Hrvatskoj.

Kosor se osvrnula i na najave o uvođenju poreza na nekretnine, navodeći da se za vrijeme njenog mandata kao predsjednice Vlade nije osobito razmatrao takav potez.

“Mislim da je još neizvjesno, da je teško reći hoće li se uvesti takav porez i u kojem obimu. Za mene je malo neugodno i smiješno da se izlazi u javnost s takvim informacijama da bi se javnost testirala i onda se u jako neugodnu situaciju dovodi ministra jer je morao reterirati i priznati da ne zna. Zašto – jer to opet ovisi o volji samo jednog čovjeka koji diktira tempo cijele Vlade u cjelini i to je poražavajuće za ministre, ali ministri na to pristaju”, rekla je Kosor.

Uvođenje poreza na nekretnine spominje se u trenutku kada traje kampanja za predsjedničke izbore. Je li to dobar tajmnig ili bi moglo naštetiti HDZ-ovom kandidatu Draganu Primorcu?

“Jako je složena situacija s tom kandidaturom. Kandidat HDZ-a za predsjedničke izbore koji s jedne strane izjavljuje da je nadstranački kandidat, u nekim kritičnim trenutcima kad ga premijer vodi na neke događaje, na neka osjetljiva pitanja ne želi odgovoriti nego kaže da je premijer odgovorio ili će premijer to objasniti. Postavlja se puno pitanja… Ako je netko nadstranački, onda nema veze ni s jednom strankom, morao bi bvoditi kampanju kao nezavisan”, rekla je bivša premijerka.

“HDZ-ov predsjednički kandidat je u sjeni”

Kosor također naglašava da je kampanju dosad vodio Plenković, a ne Primorac koji je zapravo kandidat.

“Mislim da je ovo za Plenkovića jako tricky situacija o kojoj bi trebao dobro promisliti. Do ovog trenutka on vodi kampanju i preuzima taj teret, iz HDZ-a lansiraju teme za koje misle da će zaokupiti javnost poput Milanovićeve vožnje helikopterima, a predsjednički kandidat je u sjeni.

To je za Plenkovića opasna situacija jer ako nestranački kandidat kojeg je gurnuo kao stranačkog izgubi izbore, onda će se sav teret odgovornosti koncentrirati na onog tko je vodio kampanju, a to je do ovog trenutka Plenković pa se može reći da je glas za DP zapravo glas za AP, odnosno da je glas za Dragana Primorca glas za Andreja Plenkovića i njegovo nastojanje da bude potpuni gospodar Hrvatske”, smatra Kosor.

“Nelagodno je gledati Plenkovića nezadovoljnog”

Ona također ističe da Primorac nema što izgubiti te smatra da bi se Vlada trebala odmaknuti od kampanje.

“Plenković je nezadovoljan, vjerojatno ga puno stvari nervira, u HDZ-u sigurno ima onih koji rogobore ‘zar nismo mogli izabrati našeg, stranačkog kandidata, a ne nekog tko je ugrozio našeg kandidata 2009.’. I sada i jučer prmeijer u središte pažnje pokušava vraćati temu oko helikopetra zbog predsjedničkih izbora i nelagodno ga je gledati ga nezadovoljnim jer mediji to ne drže neprestano u fokusu”, dodala je.

Anušićeva najava o izmjeni zakona

Osvrnula se i na najavu ministra obrane Ivana Anušića. Podsjetimo, Anušić je nedavno poručio da će tražiti izmjene Zakona o službi u oružanim snagama. Kosor smatra da to pokazuje da u HDZ-u vjeruju da će aktualni predsjednik Zoran Milanović pobijediti na izborima.

“Ovo s Anušićem i tom najavom pokazuje dvije stvari koje je Anušić očito nesvjesno otkrio, iako je rekao da je o tome razgovarao s premijerom. Ako bi oni sad mijenjali zakon da dokinu i ovo malo ovlasti predsjednika koji je Vrhovni zapovjednik, to znači da vjeruju da će Milanović pobijediti jer ne bi to svom kandidatu činili.

Bila je dobra izjava Primorca koji je rekao da bi u tom slučaju trebalo mijenjati Ustav, našao se pogođen. Neusklađenost tih izjava, a možda i potreba ako bi se išlo u izmjene zakona, možda je Plenković htio da on to sam najavi. Svakako, ne ostavlja se neki dobar dojam”, kazala je Kosor.

Bivša premijerka se osvrnula na još neke poruke iz članova vladajuće većine koje smatra problematičnima. “Meni je zapela za uho izjava dvojice DP-ovih ministara – ministra poljoproivrede i ministra gospodarstva – pregovara se sa barem dvoje zastupnika koji su pripadnici opozicije, da podebljaju većinu ako ona otpadne zbog otpadnika iz DP-a. To je zastrašujuće, to su izjavili ministri, da oni trguju, a to je prošlo ispod radara.”

