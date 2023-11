Hrvatski veleposlanik: Nitko od hrvatskih državljana se ne nalazi među prvih 500 puštenih iz Gaze

Podijeli :

Hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao otvaranje prijelaza Rafah između Gaze i Egipta.

“U Gazi postoje tri granična prijelaza, Rafah prema Egiptu te dva prema Izraelu. Od početka sukoba konačno je otvoren granični prijelaz Rafah. U prvom otvaranju propušteno je oko 500 osoba s prostora Gaze na prostor Egipta. Kad kažemo da je otvoren, on je otvoren privremeno i ograničeno”, rekao je hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak.

Zašto je ponovno otvaranje prijelaza Rafah između Egipta i Gaze ključno za Palestince? Jedina hrvatska novinarka koja je bila u Hamasovim tunelima: Gaza je školski primjer genocida

Navodi da ovo otvaranje granice ne treba shvatiti kao otvaranje granice kroz koju može proći svatko tko želi.

“Nitko s liste hrvatskih državljana se ne nalazi među prvih 500 puštenih ljudi iz Gaze. Najavljeno je da će i sutra granica biti otvorena kratko vrijeme, a odluke će se donositi od dana do dana, ovisno o situaciji na terenu”, rekao je pa je dodao: “Trenutno se na području Gaze nalazi 47 hrvatskih državljana, no tu brojku ne možemo jamčiti, nego samo reći da je to brojka kojom raspolažemo”.

Navodi da komunikacija trenutno ovisi o telefonskim linijama, međutim, tvrdi da je ona nemoguća.

“Imamo posredne komunikacije. Jedna grupa naših državljana od 7 članova nalazi se odmah kod graničnog pijelaza Rafah, dok je druga grupa udaljena 30-tak kilometara od graničnog prijelaza. Mislim da su se svi pomaknuli prema granici. Kad se pročulo da je granica otvorena za ljude na popisu, mislim da će se svi početi kretati prema granici”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.