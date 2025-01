Klasić: Trumpov inauguracijski govor bio je presedan

Podijeli :

Povjesničar Hrvoje Klasić razgovarao je s Tihomirom Ladišićem u Novom danu o inauguraciji Donalda Trumpa.

“Njegov govor mi je zvučao kao da je i dalje u kampanji, bilo je toliko fraza i divljenja samom sebi, napada na prethodnu administraciju, što je presedan u povijesti inauguracijskim govora. On je izašao iz protokola, okomio se na političke suparnike i neistomišljenike”, upozorava.

SAD ima jaču ekonomiju nego ikada, inflacija je na 2,9 posto, navodi Klasić i dodaje da je napravio i mali factchecking stvari koje je Trump rekao o Panami. “To da vi u govoru kažete da ćete širiti teritorij… Jasno je da je SAD nastao na širenjem. Ali kad kažete da će širiti teritorij 2025., u svijetu u kojemu je stalna prijetnja širenjem teritorija, onda doista osjećam tjeskobu koju dugo nisam osjećao”, kaže.

Dodaje kako je Grenland Trumpu zanimljiv zbog plovnog puta te kako bi i prema nekim anketama i stanovnici Grenladna htjeli biti dio SAD-a, a ne Danske. “Pitanje je bi li uopće trebao to vojno osvajati. … Ne mogu znati što je u njegovoj glavi. On je jučer izgovorio da je u Panami poginulo 30 tisuća Amerikanaca dok su gradili kanal, nije, broj je šest puta manji. Kanal je predan Panami na upravljanje i on kaže da američki brodovi moraju plaćati veće takse nego drugi, da kanalom upravlja kineska kompanija… Panama to sad sluša, da netko govori da će to uzeti sebi. Ne bih stavio ruku u vatru da on to zaista neće i pokušati. Tko će mu se suprotstaviti? Time će otvoriti vrata i Rusiji i Kini da kažu: ‘Dobro, onda ćemo i mi vratiti Tajvan ili kavkaske države’. Onda se tu otvara Pandorina kutija. Kanada je druga priča, ne može Kanadu pripojiti, tu će ići nekim carinama… “, govori.

“Ljudi koji njega podržavaju zvuče kao sekta i vide božanstvo u njemu. Koliko god lagao i obećavao neostvarivo, oni vjeruju u njemu. Pitanje je koliko su mu spremni vjerovati. Trenutačno bezgranično. On je obećao da će svakodnevni trošak života biti bolji. Sa svim tim carinama koje najavljuje, hoće li ljudi početi živjeti bolje? Ako ne počnu, onda je sve moguće”, smatra povjesničar Hrvoje Klasić.

Trump je među prvim potezima najavio povlačenje iz Pariškog klimatskog sporazuma i Svjestske zdravstvene organizacije.

“Od samog pojavljivanja Trumpa je jasno da on ne voli takve organizacije gdje je on ravnopravan sa svima ostalima. Zato i EU ne doživljava kao partnera. Možete li njega zamisliti u prostoriji u kojoj su čelnici europskih zemalja da ravnopravno raspravlja? On to jednostavno ne može istrpjeti. SAD i druge države već desetljećima ignoriraju i ne doživljavaju neke međunarodne sudove. Ovo je posebno opasno. Što se tiče SZO-a, on je pokazao što misli izborom ministra zdravstva”, navodi Klasić.

Što se tiče najave da će tražiti povećanje izdvajanja za NATO, Klasić kaže kako Trumpu ne odgovara to što je SAD jedan od partnera. “Brojne zemlje će teško, a neke neće ni htjeti ulagati pet posto u obranu. Dosta toga ovisi o situaciji u Ukrajini i Rusiji. Tek treba napraviti analize”, govori Klasić.

Kaže i da mu je teško povjerovati da bi Amerikanci progutali to da Trump krene u savezništvo s Putinom. “Taj odnos će završiti pobjedom Rusije, kako god. Jesu li Amerikanci na to spremni? Putin sigurno neće pristati na mir i reći da se vraća u svoj teritorij i na svoje granice. Ne vidim zašto bi on to napravio. Kako će Trump nagovoriti Zelenskog da to prihvati i onda objasniti svojima da Putin nije pobijedio. Njegovoj je taštini bitno da on nešto rješava i da on ima odnos s najmoćnijim ljudima u svijetu. Zelenski u zadnje vrijeme jako hvali Trumpa, ali ja ne vidim win-win situaciju. Čini mi se da će Ukrajina tu na kraju izgubiti”, zaključuje.

