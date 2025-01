Vanjskopolitički analitičar o govoru Trumpa: Imao je govor kao i u kampanji, što je zanimljivo i simbolično

Podijeli :

Luka Ignac, vanjskopolitički analitičar, bio je gost N1 Newsnighta gdje je komentirao novi mandat Donalda Trumpa koji je danas službeno i započeo.

“Definitivno što se tiče migracije mislim da je jasno da Trump ima namjeru ispuniti svoja obećanja za vrijeme kampanje, ali i prvog mandata. Mislim da možemo očekivati da će biti puno agresivniji u korištenju alata koji su mu dostupni kao što je vojska”, komentirao je Ignac te dodao da možemo očekivati jako veliku borbu na svim sudskim razinama po pitanju migracija.

“Amerika nije izglasala novi zakon o migracijama već desetljećima i to je bila jedna od glavnih frustracija Trumpa, ali i Bidena koji je došao najbliže do toga da se izglasa novi zakon, ali je to Trump spriječiojer jer je on htio biti taj koji će taj zakon donijeti odnosno u čijem će se mandatu donijeti. Trump zasigurno želi povećati predsjedničke ovlasti u kontekstu migracija“, rekao je Ignac.

Galić o Trumpu: Lako će se usuglasiti s diktatorom Putinom i staviti Europu u sendvič

Istaknuo je i jednu značajnu, ali zabrinjavajuću poruku na početku mandata Donalda Trumpa.

“Njegovi savjetnici su već počeli govoriti da će se zabrana putovanja u Ameriku početi koristiti kao vanjsko politički alat američke diplomacije kako bi se poslala poruka zemljama koje predsjednik smatra neprijateljskim”, kaže Ignac.

Govor Trumpa

Osvrnuo se i na govor Trumpa tijekom inauguracije.

“To je bio govor kao da drži jedan govor tijekom kampanje. Što je zanimljivo i simbolično. On je napadao Bidena koji je sjedio iza njega i Kamalu Harris i tako je najavio da će njegov novi mandat i dalje biti jedna bitka s onim što je ostvareno u prethodnom mandatu”, zaključio je Ignac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sljedeći tjedan u Hrvatskoj će padati snijeg, evo gdje Zaraza hara u susjedstvu, kruži virus koji ide na pluća. Liječnik otkrio simptome i tko je najugroženiji