I oni uz pomoć vlade: Pogledajte koliko Nijemci plaćaju potrošnju struje

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Električna energija i plin su skupi. Kako bi rasteretila građane, Vlada u Njemačkoj je uvela ograničenje za cijene energija. Ova mjera trebala bi se primjenjivati “najkasnije do 30. travnja 2024.”. Ali, što ako ograničenje cijena vrijedi samo do kraja godine? Koliki bi onda bio financijski teret za potrošače? To je sada utvrdio portal za usporedbe Verivox.

Za prosječno kućanstvo (godišnja potrošnja 4.000 kilovatsati (kWh)), troškovi energije iznose 1.448 eura (od kolovoza 2023.), kažu podaci Verivoxa. Kada bi se prestalo primjenjivati ograničenje za cijene energije, troškovi bi narasli na 1.504 eura – što je povećanje cijene od 3,9 posto ili 56 eura, prenosi Fenix magazin.

Prema izračunima navedenog portala, ako su kućanstva kupci lokalnih osnovnih opskrbljivača, opterećenje bi bez ograničenja cijena bilo još veće. “Ovdje bi troškovi električne energije porasli sa sadašnjeg prosjeka od 1.744 eura na 1.896 eura. To odgovara povećanju od 8,7 posto ili 152 eura.”

U prosjeku, kućanstvo troši oko 20.000 kWh godišnje plina. Kako tvrdi Verivox, to potrošače danas košta 2.201 eura. No, samo zahvaljujući kočnici za cijene plina. Kad bi se to izostavila ova mjera, troškovi bi narasli na 2.374 eura – to bi rezultiralo dodatnim financijskim opterećenjem od 173 eura godišnje (7,9 posto), kažu izračuni Verivoxa.

“Subvencira se struja i umirovljeniku kojem to stvarno treba, ali i Grliću-Radmanu koji zametne dva milijuna eura”

Kao i kod električne energije, bez ograničenja za cijene plina poskupljenje bi bilo još veće, posebice za domaće standardne opskrbljivače. Umjesto dosadašnjih 2.588 eura za 20.000 kWh sada bi troškovi plaćali na 3.037 eura. To je 17,3 posto više (449 eura).

Zbog ograničenja cijena mnogi potrošači “više nemaju uvid u stvarne tarifne troškove”, pa ne znaju koliko im visoka potrošnja zapravo predstavlja financijski teret. To bi moglo postati posebno problematično kada ograničenje istekne i kućanstva se suoče sa stvarnim troškovima energije. Rezultat bi mogla biti iznimno visoka dodatna plaćanja i nadoplate.

Stoga je važno paziti na vlastitu potrošnju električne energije i potrošnju plina, te poduzeti odgovarajuće mjere štednje. Za izračun prethodno navedenih podataka su korišteni prosječni troškovi električne energije i plina iz Verivox baze podataka, pišu njemački mediji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.