Ignorirali su njegova apokaliptična upozorenja koja su se obistinila, a sada poručuje: “Zabrinut sam…”

Dok je u Australiji 2019. polako počinjalo proljeće, bivši šef vatrogasne brigade Greg Mullins upozoravao je da u zemlji postoje svi uvjeti za stravične požare.

Preklinjao je da ga se shvati ozbiljno. U pismima, telefonskim razgovorima, novinskim konferencijama i nebrojenim intervjuima, Mullins je upozoravao kako će nadolazeće ljeto biti apokaliptično. Upozorenja nitko nije čuo, a njegova predviđanja su se obistinila, piše BBC.

Mullins je narednih nekoliko mjeseci promatrao kako u paklu požara nestaje 24 milijuna hektara površine – što je područje otprilike veliko kao čitava Velika Britanija. Izgorjelo je gotovo 2.500 kuća, a u plamenu i dimu život je izgubilo 480 ljudi.

Sada Mullins ponovno upozorava na zabrinjavajuće uvjete koji bi ponovno mogli dovesti do buktinje.

Vlasti naglašavaju kako ovog ljeta neće doći do ponavljanja katastrofe iz 2019. godine. Ipak, nekoliko kišnih godina izazvalo je veliki rast biljaka koje su se osušile tijekom najtoplije zime koju je Australija ikada zabilježila, a ljeto pod utjecajem fenomena El Niño znači da će uvjeti postati još topliji i suši.

Proljeće je tek počelo, a dijelovi zemlje već dobivaju upozorenja za katastrofične vremenske uvjete.

“Šumski požari opet će završiti na naslovnicama,” rekao je Mullins za BBC. “Zabrinut sam.”

Noćna mora vatrogasaca

Na južnim visoravnima New South Walesa, nije teško shvatiti tu zabrinutost.

U gustom grmlju nacionalnog parka Nattai, tu i tamo može se primijetiti crno deblo koje izviruje iza zida zelenila. Trebate se poprilično rastegnuti kako biste shvatili da je lišće još uvijek prorijeđeno. Prije četiri godine, ovo područje bilo je u plamenu.

“Da to nisam vidio svojim očima, nema šanse da bih povjerovao da je gorjelo onoliko jako,” kaže lokalni vatrogasac Andrew Hain.

Tada je to područje izgledalo “kao površina Mjeseca, s izgorjelim ostacima stabala,” dodaje. “Pomislili biste da ovdje više nikada ništa neće narasti… no sada me više ne biste vidjeli da uđem tek 30-ak metara u grmlje.”

U studenom 2019., udar munje izazvao je pakao razmjera i žestine kakvu Hain nikada nije vidio u svojoj desetogodišnjoj karijeri vatrogasca. Vatra je bila nemilosrdna.

Uobičajeno je da noć donese olakšanje za izmorene vatrogasce, no ovaj požar “nastavio je gorjeti po noći kao da je sred dana.”

“Trudili smo se zatvoriti obruč oko vatre, izolirati ju, no ona bi samo iznova izbijala i gutala sve pred sobom,” prepričava za BBC.

Požare u parku na kraju je ugasila obilna kiša, nakon 75 dana buktinje koja je uništila 278.000 hektara zemlje, ubila nebrojene životinje i uništila 37 domova. Zajednice u gradovima Balmoral, Buxton i Bargo još su traumatizirane.

Promatrajući nacionalni park na granicama tih gradova, Hain pokazuje gusto raslinje koje već smeđi, a potom skreće pozornost na zemlju prekrivenu sagom od osušenog lišća.

“Čujete ovo?” pita, glasno gazeći. Zvuk lomljenja suhog raslinja on opisuje kao noćnu moru vatrogasaca. “Gledam u to i mislim si, ovo će gorjeti, i to snažno. Ako se poklope pravi uvjeti, sve ovo će planuti. Samo jedan udar munje i opet smo u plamenu.”

Nepripremljena Australija

Ljeto 2019. postalo je u Australiji poznato kao Crno ljeto, a scene koje su Australci tada doživjeli nikada ranije nisu vidjeli i nikada ih neće zaboraviti.

Izbilo je otprilike 15 tisuća odvojenih požara diljem zemlje, a neki su bili toliko intenzivni da su stvarali vlastite vremenske uvjete – vatrene tornade i oluje pirokumulonimbusa. Jedan takav tornado potpuno je izobličio vatrogasno vozilo teško 10 tona, ubivši vatrogasca koji se u njemu nalazio.

Dim je mjesecima tamnio nebo, a protezao se čak do Novog Zelanda, gušeći australske gradove.

Hain se posebno sjeća jednog dana, kada su deseci gradova u njegovoj regiji uništeni, a dvojica njegovih kolega su poginuli. Po prvi put u svojoj karijeri, Hain je razmišljao o tome koliko je moguće da se jednoga dana neće vratiti kući.

“Nije mi to ranije palo na pamet,” govori. “Oni su ustali tog jutra, pozdravili svoje obitelji, vjerujući da idu u svoju smjenu pomoći ljudima.”

Za veterana vatrogasca Mullinsa najsnažnije sjećanje je vožnja kroz prometnu gužvu koja se stvorila kada su deseci tisuća ljudi očajnički pokušavali pobjeći iz gorućih gradova na južnoj obali New South Walesa.

“Sjećam se da sam razmišljao kako će svi oni umrijeti. Kako ću se vratiti sljedećeg dana i ugledati izgorjele aute pune leševa. Gotovo sam povratio,” prisjeća se on.

Istraga je kasnije pokazala koji uvjeti su doveli do katastrofe tog ljeta.

Ne samo da su klimatske promjene pogoršale ekstremno vruće i suhe uvjete koji su izazvali požare, već je i ograničila sposobnosti države da se za njih pripremi.

Kontrolirani požari zapaljeni tijekom hladnijeg vremena kako bi se smanjila količina raslinja uoči sezone požara dugo su ključni dio australske borbe protiv požara. Ipak, tijekom istrage je otkriveno da su periodi sigurnih vremenskih uvjeta za te konrolirane požare sve manji i manji, upravo zbog klimatskih promjena.

Istraga je također otkrila da Australija nema resurse za borbu protiv požara koji su joj prijeko potrebni: uvelike se oslanja na većinom volonterske snage i prekomorske zrakoplove za gašenje požara.

Sve glasnija upozorenja

Ove godine, Australija se suočava s vrlo sličnim uvjetima.

Već sada dolazi do požara, a neki od njih izazvali su hitne evakuacije na Sjevernim Teritorijima, kao i u Queenslandu, New South Walesu i Tasmaniji.

Iako stručnjaci kažu da do sljedećeg Crnog ljeta neće doći, već sada je čitava zemlja u stanju pripravnosti.

“Ne mora doći do Crnog ljeta da bi uvjeti bili opasni. Ne trebaju nam podsjetnici na ono što se dogodilo u požarima na sjevernoj hemisferi,” kaže Rob Webb, čelnik australskog nacionalnog vijeća za vatru i hitne službe.

Generalni konsenzus je da će požari biti snažni, no najveći strah postoji od narednih nekoliko godina, kada će se zemlja još dodatno isušiti.

Je li Australija ovaj put spremnija?

I Mullins i Hain kažu da su vlade reagirale na pozive za poboljšanjem vatrogasne opreme, pogotovo zračne flote. No čišćenje raslinja druga je priča, a ona je sve više izvan ljudske kontrole. Usprkos katastrofi Crnog ljeta, još uvijek su velika šumska područja gotovo netaknuta.

Na drugim mjestima, trava koja je brzo narasla već je uvenula, a sada je ona savršena za potpalu. To je ove godine glavni problem, kažu stručnjaci – brzina kojom se šire požari koje “hrani” suha trava čine ih nevjerojatno teškima za gašenje.

Vlasti se muče s pronalaženjem prikladnih uvjeta za čišćenje raslinja kontroliranim požarima.

“Prijašnjih godina imali bi takve požare nekoliko puta sredinom tjedan. Dosad sam ove godine bio tek na jednom, a već smo na kraju sezone,” kaže Hain.

Sve važnije je pitanje koliko se zaista uopće i možete pripremiti, kaže Mullins. “Majku Prirodu, kada je ona bijesna, ljudski rod ne može ukrotiti.”

“Protiv požara izazvanih ekstremnim vremenskim uvjetima, a koje pogoršavaju klimatske promjene, ne možete se boriti. Zavaravamo se ako mislimo da imamo dovoljno vatrogasnih vozila i zrakoplova,” dodaje on.

Ovakva upozorenja zastrašujuća su za mnoge, poput Elizabeth Atkin koja živi u Balmoralu u New South Walesu.

Nakon što je u požaru 2019. godine izgubila svoju kuću, preko godinu dana živjela je u garaži – s kantom umjesto kupaonice. Narednih nekoliko godina živjela je u modificiranom kontejneru.

“Doslovno sam se prije tek nekoliko tjedana uselila u svoju novu zamjensku kuću,” kaže ova 73-godišnjakinja za BBC.

I divlje životinje su se tek sada počele vraćati, dodaje ona, promatrajući ptice pored prozora.

No grad je još uvijek osjetljiv, ali i preplašen zbog ideje da će do požara opet doći.

“Neki ljudi kažu da se nikada nećemo oporaviti,” kaže ona. “Čak i stvari poput dima od kontroliranih požara izazivaju u nama tjeskobu, ponekad i paniku.”

Slušajući pozive vlasti, Atkin je odlučna da će se za nove požare bolje pripremiti. Stvara zalihe vode, čisti oluke i suho raslinje oko svoje kuće.

Čak i ako se plamen ovog ljeta ne pojavi u njenom dvorištu, Atkin je uvjerena da će jednog dana ponovno doći.

“Iskreno se nadam i molim se… ali žalosna sam jer će se to vjerujatno opet dogoditi.”

