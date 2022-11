Stotine Ukrajinaca bježe iz Hersona samo dva tjedna nakon što su ga ponovno zauzeli.

Rusko granatiranje ubilo je najmanje 32 civila otkako su njene snage napustile grad 9. studenog.

U najnovijem ažuriranju objavljenom sinoć, američki Institut za proučavanje rata (ISW) rekao je da ruske trupe kopaju rovove i utvrđuju svoje položaje u pripremi za moguću ukrajinsku protuofenzivu u istočnom Hersonu, prenosi Index.

2/ @Maxar imagery from 15 NOV shows that Russian forces have prioritized digging trenches & erecting dragon’s teeth anti-tank defenses along GLOCs that connect Russian forces on the left bank of the Dnipro River with southeastern rear areas in Kherson Oblast and Crimea... pic.twitter.com/JGABvjT8l1