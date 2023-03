Nuklearni fizičar o ratu: Ne zaboravite što Ukrajina ima potpisano s Kinom

Podijeli :

Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

Nuklearni fizičar i bivši saborski zastupnik, Tonči Tadić, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi.

“Kina je velika sila i trenutno u svijetu postoje samo dvije velike sile, a to su Kina i SAD, Rusija nije u toj klasi niti će ikada biti. Xi želi pokazati da je Kina medijator. Treba imati na umu kako se Staljin odnosio prema Mao Zedungu kada ga je pustio tjedan dana da čeka u Daciji i onda mu s visoka davao upute kako se kineski komunisti trebaju ponašati” rekao je Tadić.

“Kini ovaj rat nikako ne odgovara i nije bilo nikakvih konzultacija s njima. Ne zaboravite da Ukrajina ima s Kinom potpisanu deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti, kao is SAD-om i Velikom Britanijom. Xi nikako neće dopustiti nuklearno oružje u Ukrajini. Kineski utjecaj jača i što Rusija više slabi to će kineska pozicija bit jača”, dodao je.

“Treba imati i na umu njihove odnose na Dalekom Istoku koji je nasilno oduzet Kini, i ako se govori o obnovi carstava to se onda odnosi i na Aziju, a ne samo na Ukrajinu.

Dodaje da su ta područja vulkanski aktivna i bogata mineralima koji su bitni za kinesku industriju. “Kina polako ulazi u prostor u kojem je dominirala Rusija koja je zaokupljena Ukrajinom. Rusija sada ima dva izbora, biti kineska ili europska sirovinska baza”, rekao je Tadić.

“Putin je priznao da Rusija više nije velesila, predao je štafetu Kinezima“ Šef NATO-a: Rusija je od Kine tražila smrtonosno oružje

“Čudi me od samog početka, rat traje već osam godina, do aneksije Krima, i pitam se zašto je on to napravio. Rat najmanje odgovara Rusiji i da nije ušao u rat mogao je ostvariti daleko više mirnim putem gdje bi Zelenskog pritiskali Scholz i Macron da pristane na neke stvari”, napominje Tadić.

Što se tiče Hrvatske, kaže da postoji podjela između tzv. mirotvoraca i tzv. pravednika. “Mirotvorci su oni koji žele mir pod svaku cijenu tako da Ukrajina pristane na aneksiju ovih teritorija koje je Rusija okupirala. To opet znači neki dogovor u vidu Minsk 3, ali s okupiranom petinom Ukrajine, što znači da bi imali novu fazu rata kada bi se ukinule sankcije i kada bi se Rusija oporavila. Ne razumije da je generacija koja je prošla kroz rat sada to uzima kao normalno”, rekao je.

“Pravednici žele pravedan mir, što god to bilo. Zelenski ne može ući u pregovore s ovim kartama”, objasnio je Tadić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Vitamini i minerali koji se ne smiju uzimati zajedno