Međunarodni kazneni sud (ICC) u petak je izdao nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina optuživši ga da je odgovoran za ratne zločine u Ukrajini, što je Moskva nazvala besmislenim, a Kijev objavio da je to "tek početak".

Upravo je ta optužnica bila tema nedjeljne rasprave na ruskoj državnoj televizije, a voditelj emisije, istaknuti saveznik i propagandist ruskog lidera, Vladimir Slovjov, zaprijetio je da bi svaku zemlju koja uhiti Putina mogao čekati nuklearni napad.

“Pokušaj da se zadrži Putin odmah će rezultirati nuklearni napadom”, rekao je Solovjov na Russia-1, a prenosi Newsweek.

Podsjetimo, ICC je pozvao na uhićenje Putina pod sumnjom da je odgovoran za nezakonite deportacije djece i nezakonito premještanje ljudi s teritorija Ukrajine u Rusku Federaciju.

“Zločini su navodno počinjeni na ukrajinskom okupiranom teritoriju najmanje od 24. veljače 2022. Postoje razumni temelji za pretpostavku da Putin nosi individualnu kaznenu odgovornost za ranije spomenute zločine”, objavio je ICC u petak.

Solovjov također vodi i radijsku emisiju na stanici kojom upravlja Kremlj, a prošle je godine američki State Department na popisu poznatih osoba uključenih u rusku propagandu naveo i Solovjova, navodeći da bi on “mogao biti najenergičniji propagandist Kremlja današnjice”.

BBC-jev novinar Francis Scarr u ponedjeljak je objavio isječak video zapisa s prijevodom na Twitteru u kojem su prikazuje reakcija Solovjova na optužnicu, a u kojem je vidljivo kako Putinov propagandist poziva na nuklearni udar na zemlje koje postupe po optužnici iz Haaga.

On last night's show, Solovyov didn't spell out explicitly that The Hague had issued an arrest warrant for Putin (he did mention Lvova-Belova by name), but warned that any country that dare even declare its intention to detain the Russian president would be nuked