Izvor: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je za Sky News da nije zainteresiran za susret s Vladimirom Putinom radi mirovnih pregovora, rekavši da je on zapravo nebitan te da nije siguran tko točno donosi odluke u Rusiji.

“Nisam zainteresiran za sastanak s Vladimirom Putinom. Ni za sastanak, ni za pregovore. Stvarno ne znam tko donosi odluke u Rusiji. Nakon sveobuhvatne invazije, za mene je Putin nitko”, kazao je Volodimir Zelenski.

Dodao je da se nema namjeru boriti na ruskom teritoriju. “Samo želim da što prije zaustave invaziju i odu iz naše zemlje. Mogu vam sa sigurnošću reći – ako napuste naš teritorij, rat će prestati. To je sve”, rekao je ukrajinski predsjednik i napomenuo da je zadnjih dana bilo snažnijih napada i ofenziva.

“Sve ovisi o tome koliko ih možemo zadržati. Na istoku idu naprijed i gube puno ljudi. No, njih nije briga za to. Oni ne broje svoje ljude. To je činjenica. Mi ih pokušavamo prebrojati, ali nemamo točne podatke. S njihove strane ima puno više žrtava. Koliko smo već vidjeli, s njihove strane ima tisuće mrtvih, a oni ih samo bacaju na bojišnicu, i bacaju i bacaju i bacaju”, rekao je Zelenski za Sky News.

“Hvala na tenkovima”

Ukrajinski predsjednik je tijekom intervjua, koji je snimljen za njegov 45. rođendan, saznao da je Njemačka odlučila Kijevu poslati 14 tenkova Leopard 2. Zahvalio se na tom potezu, ali i napomenuo da su od velike važnosti količina i brzina isporuke oklopnih vozila.

SAD je jučer, nakon odluke Njemačke, također najavio da će u Ukrajinu poslati 31 tenk M1 Abrams, jedan od najmoćnijih američkih tenkova. Britanija je bila prva zapadna zemlja koja je Kijevu obećala slanje tenkova. Premijer Rishi Sunak je nedavno kazao kako će toj zemlji poslati 14 tekova Challenger 2, prenosi Index.

