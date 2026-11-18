Tužiteljstvo je ustvrdilo kako je Merchant još 2020. godine pokušao angažirati ljude u SAD-u s ciljem napada na Trumpa, kada je aktualni američki predsjednik bio u svom prvom mandatu, kao odmazdu za ubojstvo iranskog vojnog zapovjednika Qassema Soleimanija. Osim toga, 2024. godine Merchant je uz napad na Trumpa, koji je u to vrijeme bio republikanski kandidat za predsjednika, planirao i atentat na tadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena te Nikki Haley.