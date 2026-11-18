PO NALOGU IZ TEHERANA
Iranski plan za ubojstvo Trumpa: Pakistanac osuđen na 27 i pol godina zbog planiranog atentata
Pakistanski državljanin, 48-godišnji Asif Merchant osuđen je na 27 i pol godina zatvora zbog sudjelovanja u zavjeri s ciljem ubojstva američkog predsjednika Donalda Trumpa i još nekih istaknutih američkih političara po nalogu Irana, objavilo je američko ministarstvo pravosuđa.
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"Savezni sud u Brooklynu osudio je Pakistanca Asifa Merchanta na 330 mjeseci zatvora zbog pokušaja terorističkog čina koji nadilazi državne granice i zbog naručenog ubojstva", objavilo je ministarstvo.
Tužiteljstvo je ustvrdilo kako je Merchant još 2020. godine pokušao angažirati ljude u SAD-u s ciljem napada na Trumpa, kada je aktualni američki predsjednik bio u svom prvom mandatu, kao odmazdu za ubojstvo iranskog vojnog zapovjednika Qassema Soleimanija. Osim toga, 2024. godine Merchant je uz napad na Trumpa, koji je u to vrijeme bio republikanski kandidat za predsjednika, planirao i atentat na tadašnjeg američkog predsjednika Joea Bidena te Nikki Haley.
"Bio sam prisiljen pridružiti se zavjeri"
Tijekom suđenja, koje je počelo još u veljači, nekoliko dana prije no što su SAD uz izraelsku pomoć započele napade na Iran, Merchant je u svom svjedočenju izjavio kako se pridružio zavjeri koju je predvodila Iranska revolucionarna garda, ali zato što je na to bio prisiljen kako bi zaštitio svoju obitelj u Teheranu.
Policija je osujetila plan prije nego što se napad dogodio jer je osoba koju je Merchant kontaktirao u travnju 2024. kako bi se pridružila uroti, prijavila njegove aktivnosti i postala povjerljivi izvor.
Službeni Teheran opovrgnuo je kako je planirao napad na Trumpa i druge američke dužnosnike.
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