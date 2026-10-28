Izbori u Izraelu bez jasnog pobjednika: Arapske stranke mogle bi imati presudnu ulogu

Konačni rezultati mogli bi biti poznati tek za nekoliko dana, a izraelski fragmentirani politički sustav manjim strankama daje mogućnost da postanu ključni akteri u koalicijskim pregovorima, koji su nakon prethodnih izbora trajali tjednima ili mjesecima. Ako nijedan blok ne uspije sastaviti vladu, mogli bi se održati novi izbori, čemu se Eisenkot protivi. "Bila bi greška ponovno ići na izbore nakon izbora s ovako visokom izlaznošću", rekao je.