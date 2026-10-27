IZBORNI DAN
Izraelci na izborima, ankete pokazuju tijesnu utrku: Netanyahu se bori za politički opstanak, hoće li uspjeti?
Izraelskog premijera Benjamima Netanyahua čeka borba za politički opstanak na izborima u utorak, na kojima će birači ocijeniti njegovo vodstvo nakon napada Hamasa 2023., ratova u Gazi i onog s Iranom, te sve dublje međunarodne izolacije Izraela.
Ipak, Netanyahu, izraelski čelnik s najdužim stažem, koji je na vlasti proveo 19 godina, i dalje je iznimno vješt u političkom preživljavanju. Njegova nacionalistička politika sve je čvršće ukorijenjena, a zbog fragmentirane države upravo bi on mogao biti u najboljem položaju za sastavljanje vlade.
Ankete javnog mnijenja pokazuju tijesnu utrku između Netanyahuove stranke Likuda i njezinih desničarskih saveznika s jedne strane, te suparničkog saveza koji predvodi Gadi Eisenkot, bivši načelnik glavnog stožera vojske i zagovornik čvrste sigurnosne politike, koji uživa potporu na desnici i u političkom centru.
Birači su počeli glasati nakon otvaranja birališta u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Birališta se zatvaraju u 22 sata.
Netanyahu je kampanju temeljio na svom ratnom vodstvu i savezništvu s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji mu je pružio podršku i pridružio se Izraelu kad je napao Iran. Netanyahu je u nedjelju izjavio da je Trump spreman ponovno djelovati kako bi "napokon" uklonio iransku prijetnju, ali samo pod uvjetom da Netanyahu ostane na vlasti.
Eisenkot je optužio Netanyahua da se "oslanja na kampanju sijanja straha, laži i prijetnji" te izrazio uvjerenje da će Trump "u potpunosti surađivati sa svakim čelnikom kojeg narod izabere".
Kako bi sastavio vladu, Netanyahu bi ponovno mogao ovisiti o čelnicima krajnje desnice, Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotrichu. Obojica su se našla pod sankcijama nekih zapadnih zemalja koje ih optužuju za poticanje nasilja nad Palestincima, dok je stranka Židovska snaga, koju predvodi Ben-Gvir, prema anketama zabilježila porast podrške.
Ni Netanyahu ni Eisenkot nemaju osiguran put do vlasti. Ako nijedan od njih ne uspije sastaviti vladajuću koaliciju u parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, Netanyahu bi mogao ostati na čelu vlade kao privremeni premijer sve do novih izbora koji bi se održali iduće godine.
Suočavanje sa 7. listopada
Ovi se izbori održavaju nakon jednog od najburnijih razdoblja u Izraelu od njegova osnutka 1948. godine, razdoblja obilježenog traumom od napada Hamasa 7. listopada 2023., izraelskom vojnom ofenzivom u Gazi kao odgovorom te dubokim unutarnjim podjelama oko politika Netanyahuove desničarske vlade.
Za mnoge Netanyahuove protivnike, ključno pitanje na ovim izborima jest odgovornost za sigurnosne propuste 7. listopada, najsmrtonosnijeg dana u povijesti Izraela.
Mali Hajaj iz ministarstva obrazovanja, pristaša Eisenkota, izjavila je da je "najvažnije pokrenuti nacionalnu istragu, jer upravo iz toga može proizaći naš oporavak.”
Lisa Tortor izrazila je nadu da će Netanyahu otići te da će se "moći formirati nova vlada koja će barem djelomično popraviti štetu koju je Bibi nanio Židovima diljem svijeta, Izraelu i njegovu ugledu." Bibi je Netanyahuov nadimak.
S druge strane, Nof Gabay, osamnaestogodišnji pristaša stranke Likud, odbacuje tezu da je Netanyahu kriv za događaje od 7. listopada te ga naziva "pravim čovjekom za Izrael”.
"Netanyahu je vodio rat na najbolji mogući način", ocijenio je Gabay.
Koalicijska matematika
Poput gotovo svih stranaka u Izraelu koje predvode Židovi, Eisenkot se protivi rješenju s dvije države, konceptu koji je desetljećima bio temelj mirovnih pregovora s Palestincima.
Ipak, kritizirao je nasilje židovskih doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, čiji se dijelovi nalaze pod izraelskom okupacijom, nasilje koje je u porastu od 2023. godine i koje je narušilo odnose Izraela sa zapadnim zemljama. Također se protivi Netanyahuovim krajnje desnim koalicijskim partnerima, Ben-Gviru i Smotrichu.
U nekim uporištima Likuda, razočarani birači obilaze kućanstva pokušavajući uvjeriti druge da okrenu leđa Netanyahuu. Neki su se od njega distancirali dok se suočava s optužbama za korupciju, koje poriče, u dugotrajnom kaznenom postupku.
Visoka izlaznost birača iz izraelske arapske manjine, osoba koje imaju izraelsko državljanstvo, ali su palestinskog podrijetla, mogla bi pomoći u pomicanju složene izraelske koalicijske aritmetike u korist Eisenkota.
Iako je Eisenkot isključio partnerstvo s arapskim strankama navodeći nedostatak zajedničkih vrijednosti, analitičari vide scenarij u kojem bi oni podržali manjinsku vladu koju on vodi kako bi osigurali da Netanyahu bude smijenjen s dužnosti.
"Moje je očekivanje da ćemo u svakom slučaju imati samo blagu većinu. Nema uvjerljive pobjede", predviđa izraelski politički analitičar Amotz Asa-El iz Instituta Shalom Hartman ishod izbora.
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