Izraelci na izborima, ankete pokazuju tijesnu utrku: Netanyahu se bori za politički opstanak, hoće li uspjeti?

Netanyahu je kampanju temeljio na svom ratnom vodstvu i savezništvu s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji mu je pružio podršku i pridružio se Izraelu kad je napao Iran. Netanyahu je u nedjelju izjavio da je Trump spreman ponovno djelovati kako bi "napokon" uklonio iransku prijetnju, ali samo pod uvjetom da Netanyahu ostane na vlasti.