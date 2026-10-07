Izraelci obilježavaju tri godine od napada Hamasa

Izrael tvrdi da se neće povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža; Hamas kaže da je pristao na postupni proces, ali da se neće razoružati sve dok se izraelski napadi nastavljaju. Izrael je nastavio kampanju bombardiranja Gaze, u kojoj je posljednjih mjeseci ubijen određeni broj pripadnika Hamasa, ali su poginuli i brojni civili, navode zdravstvene vlasti u Gazi, čiji podaci o poginulima ne razlikuju civile od boraca.