Američki potpredsjednik
JD Vance: "Nije jasno tko i kako zapravo donosi odluke u Iranu"
Američki potpredsjednik JD Vance rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Reuters da Iran mora „značajno” smanjiti svoje kapacitete za obogaćivanje uranija kako bi ispunio zahtjeve SAD-a i okončao sedmomjesečni rat dviju zemalja, dok Washington istodobno nije siguran kako se u Teheranu donose odluke.
Vance, dugogodišnji protivnik američkog uključivanja u strane ratove, preuzeo je vodeću ulogu u pregovorima o rješenju sukoba te je u lipnju posredovao u postizanju privremenog mirovnog sporazuma koji se ubrzo raspao. Rat je uzdrmao globalna energetska tržišta i postao politički teret za predsjednika Donalda Trumpa i njegove republikance uoči kongresnih izbora u studenome.
Govoreći u ponedjeljak nakon predizbornog posjeta Aljasci, Vance je rekao da bi svaki sporazum zahtijevao od Irana smanjenje kapaciteta za obogaćivanje uranija, a ne samo jamstva o budućem smanjenju nuklearnih kapaciteta.
„Ako ne želite nuklearno oružje, zašto vam je onda potrebno gorivo obogaćeno do 60 posto? A ako želite pokazati predanost tome da nećete izgraditi nuklearno oružje, nemojte proizvoditi visoko obogaćeno gorivo”, rekao je Vance.
„Mislim da bi, ako žele pokazati predanost tome da neće izgraditi nuklearno oružje, trebali napraviti nešto značajno u pogledu svojih kapaciteta za obogaćivanje.”
Iran i SAD posljednjih su tjedana razmijenili prijedloge usmjerene na okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za pomorski prijevoz energenata. Trump je odbacio najnoviju ponudu Teherana i upozorio da bi se vojne operacije mogle intenzivirati nakon međuizbora.
Vance je rekao da su SAD i dalje otvorene za sporazum, ali da će zahtijevati konkretne iranske ustupke u području nuklearnog programa.
„Nećemo mijenjati riječi za djela”, rekao je Vance.
Vance: Nejasno je kako Iran donosi odluke
Dodatni problem predstavlja činjenica da Washington nije siguran tko donosi odluke u Teheranu, rekao je Vance.
Vance je rekao da SAD pregovara s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem. No nije jasno koliku oni stvarnu ovlast imaju unutar iranske strukture vlasti, rekao je, nakon što je u američko-izraelskim napadima na početku rata ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
„Jedna od stvari koje smo uočili jest da nije potpuno jasno kako njihova zemlja donosi odluke”, rekao je Vance. Trump je u utorak odvojeno rekao da mu je „najveći problem” to što nitko ne zna tko vodi Iran.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova u nedjelju je rekao da su američki dužnosnici vrlo dobro upoznati s time tko su njihovi iranski sugovornici i kako funkcionira iranski sustav donošenja odluka.
„Problem je zapravo suprotan: on leži u proturječnim stavovima i proturječnim porukama američkih dužnosnika”, rekao je Esmail Baghai na tjednoj konferenciji za novinare.
Vance je za Reuters rekao da je osobno razgovarao s vojnim zapovjednicima na terenu kako bi procijenio stanje na bojištu. Odbacio je zabrinutost zbog nedostatka ključnog streljiva te dodao da iranske snage povremeno uspijevaju napasti trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, ali uglavnom nisu u stanju spriječiti izvoz energenata kroz taj plovni put.
Vance nije želio reći vodi li on mirovne pregovore, iako ga se često navodi kao glavnog pregovarača Bijele kuće.
„Svakako smo uključeni”, rekao je. „U konačnici, predsjednik Sjedinjenih Država vodi cijeli proces.”
Rat – čiji trošak iznosi 3 milijarde dolara mjesečno – postao je ključno pitanje u predizbornoj kampanji. Više cijene energenata stavile su Trumpa i republikance u defenzivu u neizvjesnim saveznim državama koje će odlučiti o kontroli nad Kongresom.
Vance je pokušao ublažiti kritike Trumpova vođenja sukoba, poručivši biračima da im to pitanje ne bi trebalo biti razlog da na izborima sljedećeg mjeseca ne podrže republikance.
Na Aljasci je Vance održao skup podrške republikanskom senatoru Danu Sullivanu, koji vodi tijesnu bitku za reizbor protiv demokratske kandidatkinje Mary Peltola. Trump je 2024. osvojio Aljasku s 13 postotnih bodova prednosti, no rast svakodnevnih troškova života doveo je tu saveznu državu u igru.
Prije razgovora s Reutersom Vance je velik dio svojeg govora posvetio problemima pristupačnosti, posebno cijenama energije. Zbog izoliranog položaja Aljaske potrošačka je roba skuplja, a proizvodnja energije jedna je od ključnih gospodarskih grana.
Okupljeni na skupu burno su reagirali kada je Sullivan umalo predstavio Vancea kao predsjednika SAD-a, umjesto potpredsjednika. Vancea se smatra jednim od vodećih republikanskih kandidata za Trumpova nasljednika u Bijeloj kući.
Vance je nakon toga Reutersu rekao da još nije odlučio hoće li se kandidirati za predsjednika 2028. godine.
„Po prirodi sam osoba koja odugovlači”, rekao je. „Stvarno nisam puno razmišljao o tome.”
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