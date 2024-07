Je li postojala osoba iznutra koja je omogućila napadaču da dođe tako blizu Trumpa?

Podijeli :

REUTERS/Brendan McDermi

Kristian Družeta, stručnjak za VIP i štićene osobe, bio je gost N1 Dnevnika kod našeg Igora Bobića s kojim je razgovarao o pokušaju atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Podsjetimo, Trump je okrznut metkom u napadu na predizbornom skupu u Butleru, a napadač i jedan od posjetitelja skupa ubijeni su. Pucnjevi su odjeknuli nedugo nakon što je Trump počeo govor na skupu na otvorenom u gradu Butleru.

Kristian Družeta prokomentirao je snimke napada na Donalda Trumpa: “Problem možemo sagledati od samog početka, prosudbe i pripreme osiguranja i onoga što je trebalo biti napravljeno prije same pripreme osiguranja. Osiguranje se provodi u četiri faze: prosudba, priprema, provedba i raščlamba. U raščlambi se sagledavaju propusti”, naveo je.

Melania Trump: Napadač je čudovište!

Kako se napadač približio Trumpu?

Dodao je da je izvlačenje Trumpa s pozornice nakon napada trajalo predugo. Odgovorio je na pitanje kako se napadač mogao toliko približiti Trumpu: “To je jedno od glavnih pitanja, je li postojala osoba iznutra koja je omogućila napadaču da dođe tako blizu i gdje može izvršiti atentat. Pitanje je kako to mjesto gdje se nalazio napadač nije bilo osigurano”, rekao je Družeta.

Družeta je naveo da je osiguranje tijelom pokušalo zaštiti Trumpa: “Taj pokušaj je bio dobar, ali prilično je upitan ako bi se nastavilo pucati po meti”, istaknuo je.

“Izvlačenje iz zone ugroze je bilo presporo”, dodao je Družeta.

Tko je napadač na Trumpa? “Postoji teorija da je riječ o akceleracionistu…”

Reakcija Trumpa

Osvrnuo se i na reakciju Trumpa nakon napada: “Htio je sebe dići iz ponižavajućeg položaja u kojem je bio. Često vidimo da se štićene osobe ne ponašaju u skladu s osiguranjem, sve se čini da bi se njih zaštitilo i ono što oni predstavljaju”, kazao je Družeta.

Družeta je odgovorio na pitanje hoće li nakon ovog pokušaja atentata pooštriti mjere sigurnosti: “Postoji puno prostora za poboljšanje, možemo ih očekivati, ali bitno je što se napravi u samoj pripremi. Imamo nešto što se dogodilo i to se ne može izbrisati”, naveo je.

Komentirao i nastavak istrage: “Očito napadač ima iskustvo u korištenju vatrenog oružja i očito je bio odlučan da odradi to što je odradio. On je mrtav i bit će teško doći do motiva zašto je to napravio. Neki trag će negdje dovesti, ali ne znam hoćemo li naći pravi motiv”, kazao je Družeta.

