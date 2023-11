Još jedna militantna grupa objavila rat Izraelu, ali njihov pravi cilj je nešto sasvim drugo

Podijeli :

REUTERS/Violeta Santos Moura/ilustracija

Dok se nastavljaju izraelski napadi, a borci Hamasa dobivaju samo skromnu potporu od libanonskog Hezbolaha, pomalo neočekivano u sukob se uključila još jedna militantna grupa koja se prometnula u saveznika palestinske oružane skupine.

Naime, prije nekoliko dana jemenska skupina Huti ispalila je projektile prema Izraelu koje je presrela američka mornarica, piše Al Jazeera. U utorak u Huti ponovno napali Izrael, ovaj put krstarećim raketama i bespilotnim letjelicama.

No, mete su na velikoj udaljenosti, a i da bi pogodili nešto moraju najprije zaobići američke mornarice koje patroliraju regiju, a potom i izraelske koje se nalaze u Crvenom moru. Stoga Huti i ako pogode nešto, mogu nanije samo simboličnu štetu.

Zašto onda pokušavaju?

Odgovor je jednostavan: ispaljivanjem krstarećih projektila ne vode vojni, već politički rat. A prava meta nije Izrael nego Hutijev najveći neprijatelj Saudijska Arabija.

Da bi se to razumjelo, potrebno je osvrnuti se na povijest Jemena i na rivalstva u regiji Arapskog zaljeva.

Jemen je 1962. godine doživio revoluciju koja je okončala stoljećima dugu vladavinu šeika iz sekte Shia Zaidi. To je duboko promijenilo zemlju. Pretežno šiitsko sjeverno gorje proglasilo je prozapadnu republiku Sjeverni Jemen; njihovi sunitski sunarodnjaci na jugu svrstali su se uz istočni, komunistički blok kao Narodna Demokratska Republika Jemen.

Nakon nekoliko građanskih ratova, ujedinjenja i daljnjih podjela, 1990. je došlo do glavnog raskola između do tada ujedinjenog Jemena i većeg dijela arapskog svijeta. Jemen se usprotivio intervenciji nearapskih država koje su htjele protjerati iračke snage iz Kuvajta nakon što je predsjednik Saddam Hussein napao manjeg iračkog susjeda.

Saudijska Arabija, koja je poduprla američku vojnu intervenciju, uzvratila je protjerivanjem gotovo milijun jemenskih radnika, što je ionako siromašnom Jemenu donijelo dodatne ekonomske poteškoće.

U međuvremenu, dugotrajno natjecanje za utjecaj na Bliskom istoku, između Saudijske Arabije i Irana, pronašlo je novo poprište u Jemenu, gdje je 2014. izbio građanski rat punih razmjera. Obje su se sile umiješale u sukob: Rijad otvoreno, a Iran je podržao Hutije iako nije poslao svoje trupe.

Gotovo 100.000 djece umrlo je od gladi među 400.000 koji su izgubili živote od borbi ili gladi u ratu koji se pokazao kao jedan od najkrvavijih sukoba za civile u 21. stoljeću.

Dvije vlade

Taj je sukob bio donekle utišan od prošle godine, ali Jemen još uvijek ima dvije konkurentske “vlade”, pri čemu niti jedna nema punu kontrolu nad zemljom.

Jedna je Vlada nacionalnog spasa koju podržava Iran, sa sjedištem u glavnom gradu Sani, koja kontrolira većinu teritorija. Druga “vlada” teoretski boravi u južnoj luci Adenu, ali njezini članovi provode dane u Rijadu, još uvijek tvrdeći da su jedini legitimni vladari, piše Al Jazeera.

Pomalo iznenađujuće, u ožujku ove godine Rijad i Teheran odgovorili su na kinesko-iračko posredovanje i nakon sedam godina ponovno uspostavili diplomatske odnose. Vjerojatno su obje države htjele smiriti napetosti u Jemenu, ali su vjerojatno imali na umu i svoje strateške interese. Saudijska Arabija je imala veliki plan za normalizaciju odnosa s Izraelom.

U tom kontekstu, Hamasov napad 7. listopada na južni Izrael bio je neugodan potres za Saudijsku Arabiju, što je dovelo do pauze u normalizaciji odnosa sa SAD-om.

Uključivanje Hutija u rat

Dok je Gaza bila napadnuta, jedina oružana potpora Palestincima, koliko god bila ograničena i stidljiva, dolazila je od iranskog posrednika Hezbolaha. Huti su ispalili prve projektile 19. listopada i činilo se da je u pitanju ograničeni, jednokratni napad. No, to se ponovilo i ovog tjedna, i to u većem opsegu, a iako su napadi Hutija bili neučinkoviti, ukazuju na obrazac: još jedna skupina koju podržava Iran pridružuje se borbi Palestinaca.

U međuvremenu, Bijela kuća je ovog tjedna priopćila da je “Saudijska Arabija pokazala spremnost da nastave” s radom prema sporazumu o normalizaciji s Izraelom. Saudijska Arabija nije potvrdila tvrdnju Bijele kuće.

Ipak, ako ima imalo istine u izjavi Bijele kuće, najnovija lansiranja projektila od strane Hutija upravo su otežala pretvaranje tog plana u stvarnost.

