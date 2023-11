Đumbir: Prednosti i mane zanimljive biljke koju bi jedna skupina ljudi ipak trebala izbjegavati

Podijeli :

Pexels

Iako može biti koristan za velik broj tegoba, đumbir može izazvati i neželjene posljedice kod osoba s određenim zdravstvenim stanjima. Zato ga neke osobe ne bi smjele uopće konzumirati.

Đumbir, odnosno njegov korijen najčešće se koristi u gastronomiji, ali i za liječenje određenih zdravstvenih tegoba. Okus mu je gorak i poprilično ljut, ali je zato zdrav za konzumaciju i to najčešće u obliku čaja.

Osim u čaju, koristi se i u kolačima, ali i u konkretnim jelima. Neke tvrtke ga koriste i u svojim kozmetičkim proizvodima, ali i u drugim proizvodima jer ima antibakterijska svojstva, kao i vitamine i minerale.

Prednosti đumbira

Kada su u pitanju dobre strane đumbira, najčešće se koristi za jačanje imuniteta, ali i za probleme s mučninom i cirkulacijom. Najbolje je koristiti đumbir u njegovom prirodnom obliku, a to je korijen koji može biti i neoguljen.

Čaj od đumbira i cimeta: Čudesan pripravak koji će pomoći kod brojnih tegoba

Konzumacijom đumbira može se smanjiti nadutost, ali i probavni i želučani problemi. Pomaže kod smanjivanju upala i ublažavanju alergija.

Neke studije pokazuju i kako đumbir utječe na smanjenje razine kolesterola te može spriječiti nastanak krvnih ugrušaka.

Često se koristi i kod ublažavanja simptoma prehlade i gripe.

Mane đumbira

S obzirom na to da sprječava nastanak krvnih ugrušaka, to znači da razrjeđuje krv, pa je osobama koje uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi preporučeno da đumbir izbjegavaju.

Kako koristiti đumbir? Može smanjiti menstrualne bolove, a pomaže i kod prehlade Jutarnje mučnine: Jesu li opasne za bebu i mogu li ukazati na spol djeteta?

Osim toga, može smanjiti razinu šećera u krvi, što je dobro za dijabetičare, ali ako osoba već uzima lijekove za snižavanje šećera, može doći do hipoglikemije.

Ako osoba uzima lijekove za snižavanje krvnog tlaka, u konzumaciji s đumbirom razina tlaka može postati preniska pa se poziva na oprez.

Neki stručnjaci smatraju kako đumbir ne bi smjele konzumirati osobe koje imaju problema sa žučnim kamencima jer on potiče stvaranje žuči.

S obzirom na to da đumbir smanjuje mučnine, često ga znaju konzumirati i trudnice. No, valja biti oprezan s količinom jer pretjerivanje može dovesti do određenih poteškoća tijekom trudnoće koje, ako se primijete, treba napomenuti liječniku.

Zaključak

Đumbir u svom prirodnom obliku, dakle u korijenu, sa sobom donosi najmanje nuspojava te ga je tako najbolje konzumirati i to u umjerenim količinama.

Ako konzumirate gore navedene lijekove ili patite od određenih zdravstvenih tegoba, svakako se posavjetujte s liječnikom oko uzimanja đumbira.

I za kraj, donosimo jedan zanimljiv video koji pokazuje kako đumbir možete uzgojiti i u svom vrtu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.