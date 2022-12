Podijeli :

Izvor: JACK GUEZ / AFP

Hrvati diljem Južne Amerike izražavaju oduševljenje pobjedom hrvatske nogometne reprezentacije nad južnoameričkim divom Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva te s uzbuđenjem čekaju polufinalni ogled s Argentinom.

Vanessa Cvjetka Terkes, 44-godišnja glumica u Peruu, objavila je na Instagramu video u kojem se vidi kako pleše dok u pozadini odjekuje hrvatska himna.

“Oprostite, ali preplavile su me emocije. Moj djed je Hrvat i ovom prigodom je, očito, iz mene izbio Terkes. Sretna sam zbog pobjede Hrvatske nad Brazilom, to me povezuje s mojim precima. Naprijed Hrvatska!”, napisala je.

Hrvatska je u petak izborila nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva boljim izvođenjem jedanaesteraca. Nakon produžetaka je bilo 1-1.

“Opet Hrvatska! Bravo! Velika, dramatična i zaslužena pobjeda, uz veliki napor svih igrača”, istaknuo je 68-godišnji poduzetnik Andronico Lukšić Craig, čelni čovjek Grupacije Lukšić koja je u Čileu vlasnik rudnika bakra, banke, punionice vode i medijske kuće.

“Prijateljima iz Brazila sve najbolje. Idemo Hrvatska!”, poručio je Lukšić preko Twittera. Bio se prethodno sličnom porukom oglasio i nakon četvrtfinalne pobjede nad Japanom.

U Južnoj Americi živi otprilike 600.000 pripadnika hrvatskog naroda i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, tijela državne uprave sa sjedištem u Zagrebu.

“Gotovo da sam imala tahikardiju, srce mi je ubrzano lupalo. Kakva utakmica!”, rekla je u telefonskom razgovoru Mara, mlada sociologinja hrvatskih korijena nastanjena u Argentini.

“A što me tek čeka u polufinalu…”, dodala je smijući se.

Hrvatska i Argentina igrat će u polufinalu Svjetskog prvenstva u utorak u 20 sati.

