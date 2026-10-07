Kagan i Soai dobitnici Nobelove nagrade za kemiju

Dobitnici će svoje medalje primiti od švedskog kralja Carla XVI. Gustafa na svečanosti u Stockholmu 10. prosinca, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Nakon dodjele nagrada slijedi svečani banket u Stockholmskoj gradskoj vijećnici. Dobitnici će podijeliti i 12 milijuna švedskih kruna (1,2 milijuna dolara), kao i prestiž koji donosi osvajanje jedne od najpoznatijih svjetskih znanstvenih nagrada.