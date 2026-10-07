temelji kemije
Kagan i Soai dobitnici Nobelove nagrade za kemiju
Francuz Henri Kagan i Japanac Kenso Soai dobitnici su Nobelove nagrade za kemiju za 2026. godinu „za otkriće nelinearnih učinaka i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi“, objavio je u srijedu Nobelov odbor.
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Nagrada za kemiju, koja se tradicionalno dodjeljuje kao treća tijekom Nobelova tjedna, uslijedila je nakon nagrada za medicinu i fiziku, objavljenih u ponedjeljak i utorak.
„Ovogodišnja nagrada odnosi se na temelje kemije. Mnoge molekule pojavljuju se u dvije različite inačice. Poput ruku, one su zrcalne slike jedna druge, izgledaju jednako, ali nisu identične. Ne mogu jednu ruku staviti točno preko druge. Takve se molekule nazivaju kiralnima, prema grčkoj riječi za ruku“, rekao je Heiner Linke, predsjednik Nobelova odbora za kemiju.
Nagrade za postignuća u znanosti, književnosti i miru, ustanovljene oporukom švedskog izumitelja i poduzetnika Alfreda Nobela, dodjeljuju se od 1901. godine, uz nekoliko prekida, uglavnom zbog svjetskih ratova.
Nobel, po struci kemičar, stekao je golemo bogatstvo u 19. stoljeću zahvaljujući izumima prvenstveno povezanim s ratovanjem, među kojima je najpoznatiji dinamit.
Nagrada za ekonomiju uvedena je naknadno, a financira je švedska središnja banka. Iako su Nobelove nagrade za kemiju ponekad u sjeni poznatijih dobitnika nagrada za fiziku, književnost i mir, njima su ipak priznati brojni utjecajni znanstveni doprinosi, poput otkrića nuklearne fisije i tehnika sekvenciranja gena.
Dobitnici će svoje medalje primiti od švedskog kralja Carla XVI. Gustafa na svečanosti u Stockholmu 10. prosinca, na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Nakon dodjele nagrada slijedi svečani banket u Stockholmskoj gradskoj vijećnici. Dobitnici će podijeliti i 12 milijuna švedskih kruna (1,2 milijuna dolara), kao i prestiž koji donosi osvajanje jedne od najpoznatijih svjetskih znanstvenih nagrada.
Nagrada za mir, jedina Nobelova nagrada koja se ne dodjeljuje u Švedskoj, zasebno se uručuje u Oslu.
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