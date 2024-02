Kovačević: Aleksej Navaljni Rusima više nije problem, ali dugoročno će postati

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom kometirao okolnosti smrti Alekseja Navaljnog.

“U gotovo svakoj kažnjeničkoj koloniji ima nekoliko različitih dijelova. Dio zatvora u kojem je umro Aleksej Navaljni bio je dio nekadašnjeg gulaga, logora. Tu se kazna služila u strogom režimu, on je skoro cijelo vrijeme proveo u samici gdje je ograničena komunikacija. Ta vrsta zaposlenika nema pravo na komunikaciju s obitelji i strože se postupa prema njima”, rekao je bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Navodi da se Navalni nalazio u betonskoj ćeliji od nekoliko kvadratnih metara, a imao je pravo na jutarnje šetnje u 6 ujutro na temperaturama od -30 stupnjeva.

“On je rekao ‘ako me ubiju nemojte se predati’, bio je svjestan rizika, ali mislim da nije namjerno srljao u smrt. On je pretpostavio da će njegova prisutnost u Rusiji dati dodatni zamah opozicijskom djelovanju. Zbog privlačenja mlade opzicije bio je trn u oku režima, vrlo se vješto koristio društvenim mrežama i u gotovo je u svim ruskim gradovima imao svoje pristalice. Prema njemu su tako surovo postupali zato jer se on nije predavao, nije se dao slomiti i ucijeniti. I odlučili su ga eliminirati. Osuđivao je režim zbog korupcije, postao je Putinova noćna mora. On je otkrivao korupcijske afere, s vremenom je sazrio kao političar”, rekao je Kovačević.

Bjeloruski novinar i redatelj na sudu u Beogradu: Ne izručujte me, završit ću kao Navaljni Osoblje kaznene kolonije Navaljnijevoj majci: Umro je od “sindroma iznenadne smrti”

Navodi da Navaljni kojeg smo znali do petka nije bio isti onaj Navaljni iz 2011.

“Trenutno je on manji problem, nema čovjeka, nema problema. Čak su i Borisa Nadeždina koji je bio prijatelj vlasti, ali kad je počeo iznositi antiratni program, maknuli iz utrke, a da se nastavio buniti, prošao bi kao Navaljni. Navaljni im više nije problem, ali dugoročno će postati. Represija u Rusiji raste. Cilj broj jedan je pobijediti glatko na izborima. Da bi sve prošlo glatko na izborima, nužno je pojačati represiju. Budući da nema legalnog prostora za djelovanje opozicije, jasno je da će se opozicijsko raspoloženje stanovništva početi iskazivati na druge načine. Jedan od načina je emigracija, dok su s druge strane oni koji su ostali u Rusiji i oni koji više nemaju nikakv prostor za djelovanje”, rekao je.

Kovačević navodi da će ovo ubojstvo poslužiti za potvrdu već negativne predodže o Putinu.

“Ruska država je odgovorna za to da zatvorenik ostane živ do kraja svoje zatvorske kazne, a pojavile su se već informacije da je dva, tri dana prije njegove smrti, došla ispekcija u zatvor i da su za potrebe inspekcije isključili kamere upravo u onom dvorištu u kojem je on šetao. Ne može se dokazati da je on tad zapravo šetao i da mu je tad pozlilo. Iz opozicije tvrde da je ubijen možda još prije nego je službeno objavljeno, a kao jedan od argumenata koriste to da je od trenutka do njegove smrti prošlo nekoliko minuta što u Rusiji nije uobičajeno da bi se odmah objavilo”, kazao je.

Za kraj navodi da su oni koji podržavaju Putina spremni previdjeti mračne strane tog režima.

“Podanici trebaju slušati vlast. Politikom se bavi vlast, a oni koji nisu na vlasti ne da se ne trebaju bnaviti politikom, nego se ne smiju baviti politikom. Trenutno postoje dva moguća scenarija u Rusiji. Jedan je obračun unutar elite vlasti, epizoda s Jevgenijem Prigožinom prikazuje da to u tom trenutku nije bila monolitna skupina. Drugi scenarij je dugogodišnja akumulacija neraspoloženja prema vlasti koja će se artikulirati kao revolucija”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.