Kralj Charles gubi živce s mlađim bratom: Nudi mu dvije moguće opcije za rješavanje svađe

Kako donose britanski mediji, kralj Charles pomalo gubi strpljenje s princem Andrewom i svom mlađem bratu nudi samo dvije moguće opcije za rješavanje cijele situacije. Riječ je, naravno, o svađi oko Andrewovog odbijanja da napusti Royal Lodge, koji mu je na korištenje dala njihova majka, pokojna kraljica Elizabeta II.

Princ Andrew i dalje kategorički odbija iseliti iz Royal Lodgea, skupocjene nekretnine koju mu je svojedobno na korištenje dala majka, pokojna kraljica Elizabeta II, a sve to izbacuje iz takta njegovog starijeg brata kralja Charlesa III, koji želi da on napokon od tamo otiđe, piše tportal.

Naime, otkako je zasjeo na tron, Charles želi smanjiti troškove obitelji, a među to zasigurno spada i nepotrebno zauzimanje nekretnina koje zahtijevaju skupocjeno održavanje.

Među njih spada i Royal Lodge, imanje u Windsoru vrijedno 30 milijuna funti sa čak 30 spavaćih soba, a u kojem princ Andrew živi s bišom suprugom Sarah Ferguson.

64-godišnji Andrew odbija napustiti kuću unatoč tome što je prije gotovo pet godina morao odstupiti s mjesta radnog člana kraljevske obitelji i to zbog teških optužbi za seks s maloljetnicama, ali i prijateljstvo s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Nije financijski neovisan

Ostavši bez redovitog izvora prihoda, Andrew više nije financijski neovisan niti može plaćati svoje osiguranje ili održavanje ove kuće, što zapravo znači da se ti iznosi moraju uzimati iz kraljevske blagajne.

Zbog toga je Charles ponudio Andrewu da preseli u Frogmore Cottage, koji se također nalazi na imanju Windsor, a u kojem su živjeli princ Harry i Meghan Markle prije selidbe u Ameriku.

Budući da se Frogmore Cottage nalazi u sklopu imanja, nema potrebe za dodatnim osiguranjem.

Krajnji rok za selidbu

Kako je otkriveno prošlog mjeseca, Charles je bratu dao ultimatum te je rekao da mu je krajnji rok ova jesen da iseli iz Royal Lodgea, no, po svemu sudeći, Andrew nema takve namjere.

On se drži toga da je s njihovom majkom, pokojnom kraljicom Elizabetom II, potpisao ugovor o najmu na 75 godina kojim plaća tek 260 tisuća funti godišnje.

Kralju se to nikako ne sviđa, osobito zato što Royal Lodge zahtjeva hitnu renovaciju, a čiji su se troškovi već popeli na 7 milijuna funti, koje Andrew nema kako platiti.

O svojim namjerama Charles je jasno dao do znanja, rekavši deseteročlanom timu tjelohranitelja, koji su čuvali Royal Lodge i Andrewa, da njihove usluge od jeseni neće biti potrebne.

Poznato je kako kralj namjerava Royal Lodge staviti u najam i to za milijun funti godišnje, no da bi to i ostvario mora iseliti brata koji to ne želi.

Zbog svega toga i ne čudi što Charles više nema strpljenja i što je polako počeo gubiti živce.

