Kuzmič: Trumpov povratak pokopao bi povjerenje u demokraciju

Peter Kuzmič, profesor teologije na sveučilištima u Bostonu i Osijeku, komentirao je političku situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama nakon zakazivanja datuma početka suđenja Donaldu Trumpu po optužnici za zlouporabu i skrivanje tajnih državnih i vojnih dokumenata.

Kuzmič kaže da SAD nikada nije bio ovako podijeljen: “Mnogo republikanaca nije spremno podržati Trumpa, ali je u isto vrijeme i raskol između republikanaca i demokrata veći nego prije, tako da će nažalost na sljedećim izborima mnogo republikanaca ostati kod kuće.”

“Trump je čovjek kojem nije teško lagati i manipulirati, on je narcisoidni egoman i ljudi koji imalo kritički razmišljaju to prepoznaju. On do njih ne može doprijeti,” objašnjava Kuzmič koji smatra i da je velika važnost suđenja po optužnici za skrivanje dokumenata. “Njegovu ulogu u nemirima 6. siječnja bit će teško dokazati. U ovom slučaju to će biti puno lakše, dokazi su tu jaki.”

Kuzmič ne sumnja da su sljedeći izbori puno više od izbora. “Trump ih je učinio takvima. Njegov povratak na vlast pokopao bi povjerenje u demokraciju!”

