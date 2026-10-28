Laura Kövesi: "Bojim se da će EPPO tiho ugušiti jer radi svoj posao"

EPPO je u svibnju ove godine Komisiji uputio službenu pritužbu zbog poteza grčke vlade kojima se europskim tužiteljima onemogućuje istraga grčkih zastupnika. Pritužba se odnosila i na odbijanje grčkog Vrhovnog pravosudnog vijeća da na EPPO-ov zahtjev produlji mandate delegiranih europskih tužitelja za pet godina. Kövesi je upozorila da bi to moglo dovesti do smanjenja financiranja Grčke sredstvima EU-a na temelju članka 16. Uredbe o EPPO-u.