Kamenjeckij upozorava na važan detalj: Obje se strane moraju složiti oko ove stvari

Stručnjak za međunarodne odnose Maksim Kamenjeckij u Novom danu kod Tihomira Ladišića govorio je u situaciji u Ukrajini.

Rusi su najavili osvetu zbog ubojstva generala Kirilova u Moskvi. Kamenjeckij kaže da Rusi navodno planiraju osvetu i zapadnim liderima. “To je jedna linija straha koju Rusija vodi. Taj general-poručnik je bio zakonska meta za Ukrajinu i tu nije moralo nikakvog sudskog postupka. Pitanje ovih razmjena udara, to je pitanja vođenja rata. Ukrajina se svaku noć suočava s udarima s ruske strane. Već od kraja ljeta, nama oni svaku noć šalju dronove, ponekad rakete. Ovu noć smo imali udar 80-ak dronova. To je naša svakodnevica. Udare svim sredstvima kojima Rusija raspolaže smo već osjetili. Pitanje je hoće li Rusija to nastaviti raditi i pitanje je za što, kao svoju agresiju ili kao odmazdu što se suprotstavljamo toj agresiji”, pita Kamenjeckij.

Prema njemu, ključna stvar je pitanje pomoći Ukrajini. “Ako prihvatite zamrzavanje po granici sadašnje bojišnice, obje se strane moraju složiti. U ovoj situaciji sam siguran da Rusija ne bi prihvatila NATO snage na liniji razgraničenja. To je nemoguća situacija. Mi govorimo o nečemu što je bilo ideja, a sad se pretvorilo u neku istinu. Najgore je što političari, pa i u Hrvatskoj, to pokušavaju iskoristiti u političkoj areni. To užasno izgleda, kad netko koristi našu tragediju u svojim političkim interesima”, kaže.

Što se tiče mogućnosti da novi američki predsjednik Donald Trump prisili Ukrajinu da krene u pregovore, Kamenjeckij kaže da kruže “naslovi za clickbait” da je Zelenski odbio Trumpov plan za kraj rata. “To što je Zelenski rekao u intervjuu za Le Parisien, radi se o tome da je on skeptičan prema Trumpovim najavama kraja rata prebrzo. Druga je stvar, Zelenski je rekao da je Ukrajina protiv zamrzavanja ovog rata. Jer Rusija onda može nastaviti dalje svoju agresiju. Oni u svojim glavama imaju sustavnu borbu protiv širenja NATO-a. Zelenski je rekao da je Trump pogriješio s najavama. Kad sjedne na funkciju sigurno će dobiti detalje koji će mu biti vrlo važni. Sigurno neće biti prisiljavanja Ukrajine na pregovore s Rusijom. Zasad ne postoji nikakva točka oko koje bi se moglo početi razgovore”, govori.

On naglašava da je za Rusiju ključno pitanje gospodarstva i da je za daljnje vođenje rata ključan režim sankcija i mogućnosti vojne proizvodnje. “Ukrajina ne poziva strane vojnike da vode rat s njom, nema ni takvih ideja. S Rusijom je u vojnom smislu teško voditi borbu jer se ona pripremala za to. U ekonomskom smislu, to je ipak slabija država”, naglašava.

Dodaje i kako Orban razgovara s Putinom o smirivanju situacije tako da ignorira Ukrajinu i glasa protiv pomoći Ukrajini unutar EU-a. “ograničava pristup Ukrajine summitima NATO-a zbog jezičnih problema i to izaziva negativnu reakciju ukrajinskog rukovodstva. Velika je razlika između stanovnika Mađarske prema našim problemima, oni puno pomažu našim izbjeglicama, i političara koji koriste naše probleme kao svoj politički adut, kako bi sebe prikazali kao nekog tko štiti nacionalne interese te zemlje”, zaključuje Kamenjeckij.

