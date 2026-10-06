najveći udar u 2 godine
Masovni napad dronovima kod Moskve: U plamenu veliko naftno postrojenje
Ukrajinski dronovi tijekom masovnog napada noćas, gađali su veliko naftno postrojenje u Moskovskoj oblasti.
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Ukrajinski dron pogodio je Volodarski linearni proizvodno-dispečerski centar u blizini sela Konstantinovo, objavio je Telegram kanal Exilenova Plus, piše Kyiv Independent koji nije mogao odmah neovisno potvrditi te navode.
Prema ruskim državnim medijima, noćašnji napad bio je najveći napad dronovima koji je ta regija doživjela u posljednje dvije godine.
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da je tijekom noći prema glavnom gradu krenulo najmanje 650 ukrajinskih dronova, od kojih je ruska protuzračna obrana oborila 105.
„Prema Moskovskoj oblasti letjelo je 650 dronova. Većina ih je uništena snagama protuzračne obrane na većoj udaljenosti. Pri približavanju Moskvi uništeno je 105 dronova.”
Snimke svjedoka iz Konstantinova, udaljenog oko 40 kilometara od središta Moskve, navodno prikazuju plamen koji izbija iz postrojenja Volodarsk dok se iznad njega diže dim. Postrojenje se nalazi oko 450 kilometara od ukrajinske granice.
Volodarsko postrojenje proizvodi oko tri milijuna tona naftnih derivata godišnje i najveće je skladište nafte u Moskovskoj oblasti, izvijestio je neovisni ruski medij Astra. Cjevovodi povezuju postrojenje Volodarsk s velikim zračnim lukama u moskovskoj regiji.
Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriju Rusije i na okupiranim područjima nastojeći smanjiti sposobnost Moskve za nastavak rata.
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