Francuzu koji je orkestrirao masovna silovanja svoje supruge odgođeno suđenje zbog bolova u trbuhu

Francuz Dominique Pélicot kojem se sudi za vrbovanje stranaca da siluju njegovu drogiranu ženu vratit će se na sud u srijedu nakon što je primljen u bolnicu, rekao je predsjedavajući sudac na njegovom suđenju.

Bila sedirana, on dovodio muškarce iz sela

Dominiqueu Pélicotu (71) sudi se od prošlog tjedna jer je opetovano silovao i nagovarao desetke stranaca da zlostavljaju njegovu ženu koja je u svim slučajevima bila pod jakim sedativima u vlastitom krevetu između 2011. i 2020. godine.

Pedeset drugih muškaraca, u dobi od 26 do 74 godine, također se sudi zbog navodne umiješanosti u slučaj koji je užasnuo Francusku.

Prvooptuženi, koji je priznao zločine koji mu se stavljaju na teret, trebao je biti ispitan u utorak poslijepodne. Ali u ponedjeljak je djelovao slabašno i bio je oslobođen suda nakon što je osjetio, kako je kazala njegova odvjetnica, Béatrice Zavarro, bolove u trbuhu.

U utorak je bio hospitaliziran, rekao je Zavarro sudu, rekavši da “nema smisla nastaviti bez njegove prisutnosti”.

Sudac, Roger Arata, rekao je da mu je uručena liječnička potvrda u kojoj stoji da je Pélicot sposoban nastaviti sa svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Nije jasno kada bi sudac mogao pozvati Pelicota da svjedoči.

Egocentrični manipulator s podvojenom ličnosti

Tijekom stanke u utorak, Zavarro je rekla da njezin klijent ni na koji način ne “izbjegava” suđenje. “Gospodin Pélicot neće izbjeći suđenje. Bit će tu, odgovorit će na sva pitanja. Ali ima taj medicinski problem koji nije planirao”, rekla je. Rekla je da su njegovi bolovi počeli u petak. “Uvijek je govorio da će biti prisutan i svjedočiti”, dodala je.

Stručnjaci su u ponedjeljak opisali Pélicota kao egocentričnog manipulatora bez empatije i podvojene osobnosti, prenosi Guardian.

Njegova bivša supruga Gisèle Pélicot (71) kaže da su je godinama mučili čudni gubici pamćenja sve dok policija slučajno nije otkrila zlostavljanje nakon što je on uhvaćen kako snima žene u lokalnom supermarketu.

Žrtva tražila javno suđenje

Suđenje je otvoreno za javnost na njezin zahtjev kako bi se podigla svijest o korištenju droga za seksualno zlostavljanje.

Obiteljski odvjetnik, Stéphane Babonneau, ranije u utorak rekao je da je “apsolutno neophodno da se Pélicot liječi kako bi mogao prisustvovati raspravama”.

“Gisèle Pélicot i njezina djeca ne žele svjedočiti bez njegove nazočnosti”, dodao je.

Vodio pedantne bilješke

Većina navodnih silovanja dogodila se u kući para u Mazanu, selu od 6000 ljudi u južnoj regiji Provanse. Pélicot je vodio pedantne zapise o zlostavljanju svoje supruge, otkrivenom nakon što je policija zaplijenila njegovo računalo i drugu opremu.

Istražitelj, koji je pregledavao slike i snimke pronađene na računalu glavnog optuženika, rekao je sudu u utorak da su svi suoptuženi morali znati da je Gisèle Pélicot bila u nesvijesti.

“Osim slika, trebate slušati zvuk. Odmah primijetite da spava – rekao je Stephan Gal. “Neki su se čak vraćali u nekoliko navrata, a nitko nije mogao ne znati da je bila u dubokoj nesvijesti.”

Osamnaest od 51 optuženika, uključujući Dominiquea Pélicota, nalazi se u pritvoru, dok 32 druga optuženika sude na suđenju kao slobodni ljudi. Posljednjem, koji je još na slobodi, sudi se u odsutnosti.

Istražitelj je ispričao slučaj jednog od suoptuženika, Mathieua D, optuženog za seksualno zlostavljanje Gisèle Pélicot, poput mnogih drugih – bez kondoma. Policija ga je identificirala zahvaljujući karakterističnoj tetovaži, rekao je Gal. Našli su njegov kontakt na telefonu Dominiquea Pélicota, a njegovi telefonski podaci pokazali su da je bio u Mazanu istog dana.

Kada su ga ispitivali, Mathieu D je rekao da je znao da će Dominique Pélicot uspavati njegovu ženu, ali je mislio da je to dio ‘seksualne igre’. Rekao je da je to predstavljeno kao scenarij i da je on naivno, slijepo krenuo u to – rekao je Gal.

Kći Pélicotovih, Caroline Darian (45), rekla je da joj se život “doslovno okrenuo naglavačke” kada je čula za zlostavljanje. Njezine gole fotomontaže također su pronađene na računalu njezina oca.

Očekuje se da će dva sina govoriti na suđenju.

