Musk progovorio o lošem odnosu s kćeri: “Kriv je potpuni komunizam”

Izvor: NTB/Carina Johansen via REUTERS

Elon Musk je za svoj otuđeni odnos s kćeri Vivian okrivio "potpuni komunizam" u školama i na sveučilištima.

U razgovoru za Financial Times u sklopu serijala Lunch with the FT izvršni direktor Tesle i Space X-a raspravljao je o politici i opisao svoje političke stavove kao umjerene, a zatim je rekao da smatra da su za njegov zategnuti odnos s kćeri tinejdžericom krive ljevičarske elitne škole i sveučilišta u SAD-u.

“To je pravi komunizam… i opći osjećaj je da ak si bogat, onda si zao. Odnos se može promijeniti, ali imam jako dobre odnose sa svom drugom djecom”, rekao je Musk za Financial Times i zaključio da ih ne može sve pobijediti.

VEZANA VIJEST Musk predložio rješenje i za Kinu i Tajvan: “Treba nam posebna zona…”

Naime, u travnju je 18-godišnja Vivian podnijela zahtjev za promjenu imena u Los Angelesu, a također je zatražila promjenu spola na rodnom listu. Razlog zašto je njegova kći zatražila promjenu imena bio je taj što nije željela biti “povezana s biološkim ocem na bilo koji način ni u bilo kojem obliku”.

Prije objave priče o promjeni imena njegove kćeri, The Daily Beast obratio se Musku za komentar te je tada rekao: “Molim vas, nemojte ​​nekoga gurati u javnost protiv njegove volje – to nije u redu. Ona ne želi biti javna osoba. Mislim da je važno braniti njezino pravo na privatnost”, prenosi Index.

