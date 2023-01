Sedam osoba poginulo je, a deset je ozlijeđeno, u napadu na sinagogu u Jeruzalemu u petak, objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, dok je Washington najoštrije osudio taj očiti teroristički napad.

Izraelska policija opisala je incident kao “teroristički napad” i rekla da se dogodio u sinagogi Neve Ya’akov.

Navodno je naoružani napadač otvorio vatru unutar sinagoge.

Do incidenta je došlo dan nakon najsmrtonosnijeg napada na Zapadnoj obali u posljednjih nekoliko godina.

U četvrtak su izraelski komandosi ubili sedam naoružanih osoba i dva civila u operaciji u Jeninu.

U Gazi, glasnogovornik Hamasa kazao je za Reuters da je operacija odgovor na taj zločin, ali nije preuzeo odgovornost za napad na sinagogu, kao ni palestinski Islamski džihad.

Terror attack in a synagogue in Jerusalem: This evening at around 8:30pm local time, a terrorist arrived at a synagogue in the Neve Ya'akov boulevard in Jerusalem and proceeded to shoot at a number of people in the area pic.twitter.com/hIrtmSpVOf