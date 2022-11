Najveći aktivni vulkan na svijetu erumpirao je u ponedjeljak, a stanovnici Havaja, gdje se nalazi vulkan Mauna Loa, upozoreni su da se pripreme na moguću evakuaciju, ako ne zbog neposredne opasnosti od lave, onda zbog rizika od padanja vulkanskog pepela i krhotina.

“Tokovi lave rijetko predstavljaju direktnu opasnost za ljudske živote, ali mogu biti izrazito destruktivni za infrastrukturu”, rekla je dr. Jessica Johnson, britanska geofizičarka.

Vulkan Mauna Loa je posljednji put erumpirao 1984.

Zaposlenici hitnih službi ističu da u ovoj fazi erupcije evakuacija nije potrebna i nema naznaka da će posljedice zahvatiti naseljena područja.

VEZANA VIJEST FOTO Najveći aktivni vulkan na svijetu počeo je erumpirati

Tokovi lave trenutno su ograničeni na područje u podnožju vulkana gdje nitko ne živi, ali situacija se pomno promatra.

Američka geološka služba (USGS) izvijestila da je da prema događajima u prošlosti “ranije faze erupcije Maune Loe mogu biti vrlo dinamične i lokacije i napredovanje toka lave brzo se mijenja”.

Ako erupcija preseli izvan zidina kratera u podnožju, lava bi mogla ubrazano krenuti prema naseljima, dodali su.

Više od 200.000 stanovnika Velikog otoka na Havajima spremno je na sve dok god vulkan izbacuje lavu i do 60 metara u zrak. Vlasti su ih upozorile da se spreme na najgore dok otok prekrivaju pepeo i gusti dim, piše BBC.

Mauna Loa je od 1843. godine, kad je erupcija zabilježena prvi put, erumpirala 33 puta. Posljednji put se to dogodilo 1984. kad je populacija Velikog otoka na Havajima bila puno manja.

VIDEO: Orange glow and ash spew from the world's largest active volcano, Mauna Loa, in Hawaii. Pressure has been building at Mauna Loa for years, according to the United States Geological Survey, which reported the eruption could be seen from 72 kilometers away. pic.twitter.com/rPXKErW39m