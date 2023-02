Nakratko zatvoren zračni prostor iznad jezera Michigan

Američka savezna uprava za zrakoplovstvo proglasila je "zračni prostor nacionalne obrane" iznad dijela jezera Michigan, objavljeno je. Zabrana je nedugo nakon objave ukinuta.

FAA nije pojasnila zašto je zabranila civilni zračni promet iz tog područja. FAA je posljednji put uspostavila “zračni prostor nacionalne obrane” iznad Montane ovog vikenda kao reakciju na neidentificirani leteći objekt.

BREAKING: The FAA has temporarily closed down the airspace over the northern part of Lake Michigan, due to "department of defense activity." Monica Alba reports the latest. pic.twitter.com/U2hpLVojCL