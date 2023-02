Cvrtila: Organizirani kriminal prodire u sve pore sustava, pa tako i policijskog

Podijeli :

Izvor: N1

Gost u Dnevniku N1 televizije bio je kriminalist Željko Cvrtila i bivšeg šefa jedinice za zaštitu svjedoka MUP-a koji je govorio o uhićenju četvero službenika splitsko dalmatinske policijske uprave koje tereti za zlouporabu položaja i ovlasti.

Cvrtila kaže da se zapitao što se dogodilo, s obzirom da znam da bi se ta situacija teško mogla dogoditi s obzirom da je osoba u pitanju, kako se piše, svjedok u jednom postupku i njegova obitelj u programu zaštite svjedoka. “Ili to nisu bili ili je to neka početna faza kada još u svoje ruke cijeli slučaj nije preuzela jedinica za zaštitu svjedoka, već su se te osobe osiguravale tjelesnom i tehničkom zaštitom njihovog doma ili kretanjem”, kaže kriminalist.

“Organizirani kriminal je sve jači u Hrvatskoj”

Na pitanje kako je moguće da se policajci nađu u situaciji da ih kolege moraju uhititi pod tako teškim optužbama, Cvrtila odgovara da organizirani kriminal prodire u sve pore sustava, pa tako i policijskog.

“On je sve jači u Hrvatskoj. Što se on manje suzbija i zbog toga što imamo sve manje uhićenja visokoprofitnog financijskog kriminala, koji nastaje prije svega na drogama. Mi ni ne znamo tko su nosioci “dilanja” droge u našim većim gradovima ili da smo u posljednjih 10 godina pokušali to uopće saznati. To nesmetano funkcionira i oni samo jačaju. Vidite da jedan pripadnik te skupine vozi Lamborghini za kojeg samo uvozna dozvola košta 100 tisuće eura, a nikom ništa”, kaže kriminalist.

Uskok istražuje četvero policajaca iz Dalmacije, troje u pritvoru

Dodao je da policajci ni ne znaju gdje je točno ta linija koju ne smiju prijeći.

“Ne provodi se dovoljno dobra eduakcija na policijskoj akademiji. Školovanje ne traje kao nekad, četiri godine, niti s jakim intenzitetom. Imamo temeljne policajce koji nisu u doticaju sa krim policijom, što je posljedica trenutnog ustroja. U ranijim ustrojima oni su bili podređeni šefu sektora, koji je bio krim policajacac, a koji ih je tražio suradnju za otkrivanje kaznenih djela, a toga danas uglavnom nema, pa onda temelljni policajci nekad nisu ni svjesni da ulaze u kaznenu zonu”, kaže Cvrtila.

Nedovoljno se radi o tim svjedocima

Kaže i da Unutarnja kontrola MUP-a često samo smokvin list, a ne ono što bi trebala biti. “Ona bi trebala razotkrivat te stvari”, kaže Cvrtila i upozorava na slučaj u Platku kojeg Unutarnja kontrola nije nadzirala.

Također primjetio je da Unutarnja kontrola više nije ni kapilarno prožeta po upravama kao nekad. Dodaje i da Unutarnja kontrola sad izvještaj kontrole daje na potpis šefu Uprave koju je nadzirala, što je samo po sebi suludo.

Pravni stručnjak: DORH bi trebao objaviti cijelu optužnicu protiv ministara

Kaže i da jedinica za zaštitu svjedoka, kojoj je on ranije bio šef, pruža ozbiljnu zaštitu svjedocima, ali da tu zaštitu ne može dati bez suglasnosti svjedoka. Objasnio je postupak kako se ta suglasnost daje. Kaže da adekvatna zaštita svjedoka i ide kroz program zaštite svjedoka i alokaciju svjedoka ako je to potrebno, pa čak i promjenu identiteta.

Rekao je kako je jedinica jako dobro oformljena, na svjetskoj razini, koja surađuje s brojnim stranim policijskim službama.

“Problem je u tome što ima jako malo posla. A malo posla ima jer DORH daje prijedloge na povjerenstvo koje onda onda odlučuje o tim osobama. Nedovoljno se radi o tim svjedocima i nedovoljno ih se motivira na ulazak u program zaštite svjedoka”, kaže Cvrtila i dodaje da svi koji prođu kroz taj program mogu imati ispunjen i dobar život možda i bolji nego ranije.

Cvrtila kaže da ova četvorica nisu uspjela ugroziti suđenje i sigurnost svjedoka. “Na vrijeme su ih sami svjedoci prijavili. Čini mi se da je svjedok u zatvoru, pa su se tu već poduzele mjere. Mislim da se sve dobro i brzo odreagiralo, najviše zahvaljujući ljudima koji su svjedoci”, kaže Cvrtila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.