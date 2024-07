NATO gubi strpljenje s jednom od svojih članica: Stvari bi mogle postati gore ako Trump pobijedi

Podijeli :

Ovotjedni summit u Washingtonu postat će neugodan za Kanadu koja nije ostvarila dana obećanja.

Kanada cijelo desetljeće izbjegava predanost NATO-u. Nije uspjela postići ciljeve domaće vojne potrošnje, nije ispunila mjerila za financiranje nove opreme i ne planira to postići, piše Newsweek.

To frustrira saveznike – od Bijele kuće do glavnih gradova diljem Europe. I to će biti jedna od tema na NATO summitu ovaj tjedan u Washingtonu. Očekuje se da će saveznici pritisnuti Ottawu da dođe do novca, upozoravajući da bi stvari mogle postati mnogo gore ako se Donald Trump vrati u Bijelu kuću .

“Kada svi troše više, činjenica da Kanađani niti ne pokušavaju postala je očita”, rekao je Max Bergmann, bivši dužnosnik State Departmenta za kontrolu naoružanja.

“Nastavit će biti tvrdoglavi jer ne postoji stvarna kazna za neuspjeh u ispunjavanju ciljeva savezništva”, rekao je jedan zaposlenik američkog Kongresa.

Kanada je spremno potpisala obećanje iz 2014. da će potrošiti dva posto BDP-a na obranu nakon što je Vladimir Putin zauzeo Krim u Ukrajini.

Kanada nije jedina

Uz Kanadu ni Belgija ne uspijeva ispuniti cilj od dva posto kao ni zahtjev da potroši 20 posto na novu opremu.

Kanada posebno frustrira članice NATO-a zbog neažurnosti Ottawe unatoč značajnim problemima sa starom vojnom opremom i jakim gospodarstvom. Njezina vojska je toliko nedovoljno financirana da se polovica njezine opreme smatra “nedostupnom i neupotrebljivom” prema internom izvješću koje je procurilo.

Stajalište Kanade potaknulo je dvostranačku skupinu od 23 američka senatora da poduzmu iznimno rijedak korak, a to je slanje pisma premijeru Justinu Trudeauu u svibnju u kojem su naveli da su “zabrinuti i duboko razočarani što je posljednja projekcija Kanade pokazala da neće ispuniti svoju obvezu od dva posto ovo desetljeće.”

A situacija bi se mogla znatno pogoršati ako Trump bude izabran. Godine nedovoljnog ulaganja ostavile su kanadsku vojsku nedovoljno opremljenom i nespremnom.

U intervjuu na kanadskoj televiziji u lipnju, kanadski načelnik stožera obrane general Wayne Eyre rekao je da premalo ulaganja u obranu znači da vojska koju trenutno imaju nije spremna suprotstaviti se prijetnjama koje dolaze.

“Saveznici koji ne potroše najmanje dva posto BDP-a na obranu ozbiljno potkopavaju vlastiti kredibilitet i zajedničko držanje obećanja”, primijetio je savjetnik jednog ministarstva obrane NATO-a.

