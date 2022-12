Obavještajci: Navodno elitna ruska tenkovska armija pretrpjela teške gubitke

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj svojih obavještajaca o situaciji u Ukrajini.

U njemu se navodi kako su ruske snage izgradile “gotovo kontinuirani sustav rovova” dug oko 60 kilometara između ukrajinskog grada Svatove u Luhanskoj oblasti i granice s Rusijom.

No, ističu da usprkos duljini sustava rovova i dalje nije jasno koliko se obrambeni sustavi i utvrđeni položaji protežu u dubinu.

U izvještaju se navodi i da je “navodno elitna ruska 1. tenkovska armija pretrpjela teške gubitke” u rujnu, ali je “djelomično ojačana mobiliziranim rezervistima”. No, usprkos pojačanjima ostaje ispod 25.000 vojnika, koliko bi trebala imati.

