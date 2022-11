Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, Frontex, objavila je kartu koja prikazuje statistike o ulasku ruskih građana u EU ili povratku u Rusiju.

Prema njihovim podatcima, u posljednjih je tjedan dana iz Rusije u EU ušlo 28.164 Rusa, a tjedan prije toga ušlo ih je 4200. Istovremeno, EU je napustio 25.651 Rus.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu više od 1.458 milijuna Rusa ušlo je u EU kroz kopnenu granicu, dok se istovremeno njih 1.421 milijun vratio u Rusiju. Najviše ih odlazi u Finsku, a na drugom i trećem mjestu su Litva i Estonija.

