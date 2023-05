“Opljačkanom” kralju sud dodijelio milijunsku odštetu

Podijeli :

Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Europski sud za ljudska prava (ECHR) ocijenio je u utorak da Sofija treba "privremeno" isplatiti više od 1,6 milijuna eura bivšem bugarskom kralju Simeonu II. i njegovoj sestri koji su spriječeni u komercijalnom korištenju šumskog zemljišta.

Bugarska “treba tužiteljima isplatiti 1.635.875 eura materijalne odštete”, navodi se u priopćenju suda koji je Sofiju već osudio u tom slučaju u rujnu 2021.

Sud sa sjedištem u Strasbourgu na kojemu su tužbu podigli Simeon Borisov Saksoburgotski i Maria-Luisa Borisova Chrobok, bivša princeza, tada je jednoglasno ocijenio da je Bugarska povrijedila njihovo pravo na zaštitu imovine i na pošteno suđenje.

Odluku je donio zbog moratorija na prijenos i na komercijalno korištenje vraćene imovine, koji se odnosi na šumsko zemljište, a uveden je 2009. i još je na snazi, navodi sud.

Sva imovina krune je prešla u ruke države 1947., kada su komunisti proglasili Bugarsku republikom. No 1998. ocijenjeno je da se taj transfer kosi s pravom vlasništva, pa su bivši kralj i njegova sestra zatražili povrat imovine. To je učinjeno za većinu imovine, ali je u to vrijeme uveden moratorij.

Sud je u svojoj prvoj odluci ostavio neriješeno pitanje pravedne naknade u očekivanju dogovora dvoje tužitelja i bugarske države. No gotovo dvije godine nakon prve odluke donesene 2021., postupak još traje na bugarskim sudovima, a ECHR je ponovno presudio u korist bivšeg kralja i njegove sestre i potvrdio njihovu procjenu gubitka dodijelivši im “privremeno” više od 1,6 milijuna eura dok se ne završi postupak u Bugarskoj.

Simeon II. je bio kralj tek nekoliko godina dok je bio dijete. Rođen je 1937. a na prijestolje je stupio 1943. nakon očeve smrti. Zemlju je napustio 1946. a iz egzila se vratio 1996. ne odrekavši se bugarskog državljanstva.

Jedini je bivši europski kralj koji je postao premijer u svojoj zemlji. Bio je umjereni liberal i vodio je vladu od 2001. do 2005.