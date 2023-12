Otac skrivio prometnu nesreću, ostavio teško ozlijeđenog sina u vozilu i pobjegao

Podijeli :

Vozač (25) koji je u noći s petka na subotu u slupanom vozilu nakon prometne nesreće ostavio teško ozlijeđenu bebu je otac djeteta koje ima samo šest mjeseci.

Policija je objavila detalje nesreće.

U noći s petka na subotu, (2. prosinca) oko dva sata, jak prasak probudio je stanare četvrti oko Sylter Straße u Wiesbadenu. Stanari su izašli na ulicu i vidjeli kako na boku leži demolirani VW Touran. U olupini je bila uplakana beba, od vozača nije bilo traga, prenosi Fenix Magazin.

Hitna pomoć je stigla brzo i zbrinula bebu koja je zadobila tešku ozljedu glave.

Prvobitni očevid na mjestu nesreće pokazao je kako se VW iz nepoznatog razloga zabio u pet parkiranih vozila, a potom i u uličnu rasvjetu. Do jutra su policajci u mraku tražili vozača nesreće, no on je u subotu tijekom dana sam došao u policijsku postaju.

“Iznenada je muškarac iz Wiesbadena ušao u policijsku postaju na Willy-Brandt-Allee i tvrdio da je vozač VW Tourana koji je skrivio nesreću. Tijekom policijskog ispitivanja pokazalo se da je 25-godišnjak otac djeteta. Priznao je da je sina ostavio u dječjoj sjedalici”, priopćila je policija.

Muškarac, ne samo da mora odgovarati za već utvrđeni bijeg, već i za nepružanje pomoći i napuštanje djeteta. Beba se još uvijek nalazi u bolnici, ali je izvan životne opasnosti.

Zašto je otac djeteta pobjegao i ostavio dijete u vozilu, policija nije objavila.

