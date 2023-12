Miljević o optužnici zbog gradnje, a ne drugih afera, protiv Barbarića: “To je nedopustivo selektivno gonjenje”

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom je danu s Tihomirom Ladišićem komentirao smjenu šefa HEP-a Frane Barbarića kao i situaciju s više od stotinu hrvatskih navijača, pripadnika BBB-a, koji se gotovo četiri mjeseca nalaze u istražnom zatvoru u Ateni nakon što je u sukobima u kolovozu ubijen jedan grčki navijač.

Nakon što je Frane Barbarić smijenjen s mjesta Šefa Uprave HEP-a, njegova odvjetnica Višnja Drenški Lasan ostavila je mogućnost da će tražiti zaštitu Europskog suda za ljudska prava jer je “u javnosti stvoren dojam da je Barbarić već trebao biti pritvoren, i to prije nego što je kazneni postupak protiv njega i započeo”.

Ahmetović: Plenković je Barbariću i ekipi dao pet mjeseci da uklone sve dokaze Evo što čeka Barbarića: HEP mu je dužan ponuditi novi posao Bauk o smjeni Barbarića: Nije trebalo proći pet mjeseci da dođe do konačnog obračuna

Komentirajući takvu atmosferu Veljko Miljević je istaknuo da zasad nema preduvjeta da bi Barbarić mogao na Europski sud za ljudska prava.

“Ako se čita samo Konvencija o zaštiti ljudskih prava, onda nema odgovora da on ima to pravo jer osnovni preduvjet za pokretanje postupka pred Strasbourgom je da je završena procedura u cijelosti u državi članici EU-a u kojoj je došlo do postupka, a ovdje je istaknuto da postupak nije ni započeo jer je jedan od načina neposredno dizanje optužnice. Postupak u tom slučaju ne počinje podizanjem optužnice, nego tek kad se optužnica potvrdi”, rekao je Miljević.

“Ako se gleda uobičajeni postupak, onda je jasno da Strasborugu tu nema mjesta. Međutim, njegova odvjetnica ima tu veliko iskustvo, ona je prije više od 10 godina vodila čuveni proces, dugotrajan, u kojem je na koncu stradao od više ljudi samo jedan, on je bio šef za privatizaciju” dodao je Miljević i pojasnio: “Novinski članci o tom važnom predmetu bili su intonirani da je izgledalo da su oni zaista krivi. Kolegica Višnja Drenški Lasan pokrenula je postupak u Strasbourgu, ali nakon što je proveden sudski postupak. Ona je dobila taj postupak. Odluka Strasbourga je ušla u gotovo sve udžbenike i publikacije o sudskoj praski ESLJP-a gdje pojedinac tuži državu jer su ugledni ili moćni predstavnici vlasti, davali takve izjave koje su mogle kod građana stvoriti dojam da se radi o ljudima koji su krivi.”

Optužnicom, koju je 1. prosinca podiglo splitsko općinsko državno odvjetništvo, Barbarića se tereti da je od ožujka 2022. do svibnja ove godine u Zastražišću na otoku Hvaru kao investitor izvodio građevinske radove protivno Zakonu o gradnji. Na pitanje radi li se o selektivnom odabiru DORH-a budući da je od niza afera istražna samo bespravna gradnja, Miljević odgovara: “To je nedopustivo selektivno gonjenje, ne može se goniti na taj način.”

“SOA ne prikuplja podatke ni za Plenkovića ni za Milanovića”

Premijer Andrej Plenković spomenuo je u izjavi u ponedjeljak da su se u prosvjede seljaka uključili pripadnici ekstremističke skupine, a potom je rekao da je SOA procijenila da imamo dvije ekstremističke skupine u Hrvatskoj. Na pitanje mogu li se tako koristiti izvješća obavještajne službe, Miljević ističe da SOA ne prikuplja podatke za premijera i predsjednika, nego zbog sigurnosti građana i državnog poretka.

Radikalne izjave s prosvjeda: “Taj čovjek je zatražio da Milanović izvede neku vrstu državnog udara”

“Ogroman je problem to što većina ljudi ne može zaključiti koje su ispravne informacije, koje ne. Imamo Zakon o sigurnosno obavještajnoj službi, ali ti ljudi ne prikupljaju podatke za Andreja Plenkovića ni za Zorana Milanovića, nego za one koji kontroliraju njihov rad, kojima oni po zakonu moraju dostaviti podatke, koji im daju smjernice, ali u svrhu održavanja državnog poretka, a ne za rješavanje tekućih političkih problema”, rekao je Miljević i dodao:

“Oni moraju imati podatke o ekstremizmu, ne može se o tome nagađati, ali koristiti tako te podatke… Malo me zaparalo da se govori o dvojici ljudi koji su zamijećeni – mi ne znamo, nitko od nas ne zna jesu li ti ljudi pod nadzorom, progonom, što su učinili i tko ih je ocijenio kao ekstremiste.”

“102 čovjeka u zatvoru jer je jedan ubijen?”

Osvrnuo se i na situaciju u Ateni gdje se nalazi još 102 hrvatska navijača koji su se u kolovozu sukobili s grčkim navijačima pri čemu je jedan ubijen. Oni od ponedjeljka izlaze pred suca istrage i prvi dan je iskaz dalo 38 navijača. Komentirajući tako dugotrajan pritvor Miljević je naglasio da se očekivalo da postupak potraje.

Nastavlja se ispitivanje BBB-a u Ateni: Evo kad se mogu očekivati prve sudske odluke

“Bio sam iznenađen tvrdnjama da će se brzo nešto riješiti. Upozorio sam na tehnologiju kojom će grčka policija morati ići u predmetu, a to je prije svega pregledati snimke. I tada smo bili začuđeni – 102 čovjeka lišiti slobode? Neću umanjivati žrtvu, čovjek je izgubio život, ali 102 čovjeka jer je jedan ubijen? Vjerovao sam da će u idućih mjesec dana selekcijom prema snimkama doći do nekih odgovora – prvo tko nije uopće bio blizu, pa tko je eventualno imao oružje u ruci, pa analiza krvi na oružju, tako bi se eliminirao broj. Vjerovao sam da će se kroz par mjeseci suziti izbor i da će ih 20-ak ostati u pritvoru.”

“Čudi me da postoji država u kojoj nije ograničeno trajanje istražnog zatvora”, dodaje odvjetnik: “Znam da smo mi u pretpristupnom programu za EU morali uređivati zakonodavstvo. Istraga, istražni postupak nije isto kao istražni zatvor – on mora znatno kraće trajati od istrage. Istraga u načelu može trajati samo 18 mjeseci, ali nema definicije istražnog zatvora. Kod nas je to točno definirano.”

Miljević također naglašava da mu se ispitivanje čini kao pozitivan potez: “Meni ovo ispitivanje ne djeluje loše, pozivaju 102 čovjeka nakon što su imali skoro četiri mjeseca mira da obave svoj posao. Valjda ih pozivaju temeljem toga što su radili u ovom periodu. Meni je dobar znak da su ih sve rasporedili u tri dana. Vuče mi na završetak postupka.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nova studija otkrila: Dvije namirnice koje mnogi konzumiraju redovito povećavaju rizik od raka Šest znakova koji govore da ste možda granični alkoholičar