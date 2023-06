Ovako izgleda nestala podmornica za obilazak Titanica: Karta je 250.000 dolara!

Podijeli :

Turistička podmornica Titan, nestala na putu prema olupini Titanica u Atlantskom oceanu, imala je pilota, tri putnika koji su ovu avanturu platili po 250.000 dolara i stručnjaka za sadržaj .

Prema izvješćima, jedno ronjenje prema Titanicu, uključujući spuštanje i izron, traje oko osam sati, prenosi BBC.

Podmornica kojom turisti razgledavaju Titanic nestala u Atlantskom oceanu

Na internetskoj stranici OceanGatea stoji da posjeduje tri podmornice, a samo jedna nestala, nazvana Titan, može zaroniti dovoljno duboko da dođe do olupine legendarnog broda, koji je potonuo na svom prvom putovanju od Southamptona do New Yorka 15. travnja 1912.

Ova podmornica teška je 10.432 kilograma i može dosegnuti dubinu od 4000 metara te se u njoj može preživjeti 96 sati za peteročlanu posadu.

U ekspediciji je sudjelovao i tegljač nazvan Polar Prince, koji se koristi za prijevoz podmornica.

Titanic, čija se olupina nalazi oko 600 kilometara od obale Newfoundlanda u Kanadi, opsežno se istražuje otkako je olupina otkrivena 1985. Ujedno, turistička je atrakcija.

Leži na dnu Atlantika u dva dijela, s pramcem i krmom udaljenima oko 800 metara. Ogromno polje krhotina okružuje potopljeni brod.

