VIDEO / N1 otkriva kako se “regrutira” lažne studente u Srbiji: “Što ti misliš tko sve ovo plaća?”

Improvizirani kamp "Studenti koji žele učiti" u Beogradu iz dana u dan raste. Ipak, čini se, ne na dobrovoljnoj bazi, već uz financijsku naknadu za boravak u njemu.

Da nisu u pitanju nagađanja, dokazuje reporter N1koji je razgovarao sa ženom odgovornom, između ostalog, organizira statiste. A plaća ih se 50 do 80 eura dnevno .Ali, za doći do te dnevnice prvo je potrebna preporuka, zatim audicija kod Milene iz Srijemske Mitrovice. Ona je jedna od koordinatorica, zadužena za starije kampere, ali voljna je “pomoći” i mlađima.

Milena: Srećo, koliko si star?

N1: 28 godina.

VIDEO / SNS-ovci, statisti… u beogradskom parku za 80 eura dnevno glume “studente koji žele učiti”

Milena: Srećo, hoćeš li ti biti student? Kamo ćeš kod mene, majke ti, hoćeš da te ubacim kao studenta? Ovo su studenti, kako da ti kažem – plaćeni. Sjede, leže kao medvjedi, imaju šator. Ali, neće mi reći cijenu. Moram pozvati drugu grupu, da vidim da te uključim. Mislim da je osam tisuća dinara. Ali, oni lažu mene, sad si čuo, s njima sam pričala, 50 eura – lažu! Oni se smiju. Svi ovdje furaju neku priču.

Nije Mileni lako, žali se, ima previše obaveza. Istovremeno, dok intervjuira zainteresirane “kvazistudente” preko telefona, obavlja zadatke i na terenu.

Milena: VI!

N1: Pričate li meni ili…

Milena: Ne, ne, ne. Pričekaj, ovima drugima. Ti, kako se zoveš?

– Peđa.

Milena: Nisi moj.

– Ja sam Bogdan.

Otkriveno tko glumi studente kao podrška Vučiću: “Moramo to raditi da sačuvamo radna mjesta”

Milena: Nisi moj! To me ne zanima. Vas dvojica ste moji. Hajde, imate majice, izvolite, bijeli šator. Idite jesti. Pokušaj, veterani ste, imate majicu. Gospodine, samo tko ima veteranske majice. Ne znam, srećo! Pa ne znam! Imaš sendvič, evo ga. Jedi taj sendvič!

N1: Čujemo li se, Milena?

Milena: Jesi li se isključio?!

N1: Tko?!

Milena: Ti! Bježi, skloni se s veze!

N1: Zašto?

Milena: Pa javlja mi se glavni! Da uzmem vezu!

N1: Aha, aha, dobro…

A glavni je odlučio – nema više mjesta za studente. Ali Milena ima ideju.

Milena: Moraš nekako nabaciti 50 godina.

N1: Pa ne mogu proći kao 50-godišnjak.

VIDEO / Pogledajte kako studenti u Srbiji pozivaju na veliki prosvjed

Milena: Neće te ovaj uzeti kao studenta, ja sam pokušala! Plaši se. Svi se plaše, to su velike organizacije i veliki novac. Plaši se jesi li ti suprotna strana ili ne. On kaže: Milena, jedna je prijavljena statistkinja, bila je obznanjena iz “Zadruge”, bila je na televiziji. Kaže, nemoj nešto što nije pouzdano.

Da bi znala na čemu je i gdje koga smjestiti, Milena je predložila da se nađemo. Dok smo bili na putu prema njoj, javlja – može studentska grupa, ali dnevnica s osam “pada” na 7500.

Milena: Ne vrijedi, ne vrijedi. Neće, ja bih to preko mene.

N1: Pa dobro, sedam i pol…

Milena: Vjeruj mi, neki su u*jebni, i djeca su za 4000… Kako su koga pre*ebali.

N1: Pa sedam i pol, hajde, može.

Milena: Može? Da. Slušaj, ti si student. Ako ćete biti dobri, ja ću vam pomoći. Koliko mogu.

N1: Bit ću dobar, bit ću dobar.

Procurila snimka: Policajac potvrdio da su ga ozlijedile kolege, a ne studenti Oglasio se ozlijeđeni srpski policajac i zahvalio Vučiću: “Moje riječi su izvučene iz konteksta”

S Milenom se novinar N1 našao kod Hrama svetog Save. Sa sobom je ponijela fascikl i papire. Vodi evidenciju. Tko će zapamtiti silna imena? Traži još ljudi. Za žene je dnevnica niža – 5500 dinara, objašnjava, one se kraće zadržavaju u parku.

N1: Neće biti incidenata ili nešto?

Milena: Ma kakvi! Vidiš… to je pranje novca.

N1: Pranje novca?

Milena: Pa normalno, država – pranje novca. Pa što ti misliš, što je ovo? Što ti misliš tko sve ovo daje?

Majka mladića poginulog u padu nadstrešnice o napadu policije na studente: Nemojte, molim vas na djecu

Tko pere novac, Milena nije htjela do kraja objasniti 28-godišnjem studentu. Pa je novinar N1 promijenio pristup. Pojavio se 33-godišnji reporter. Trebalo joj je vremena da shvati što se događa.

N1: Milena, sada službeno. Ja sam Mladen Savatović s N1 televizije. Budući da ste maloprije spomenuli pranje novca. Zanima me – tko to organizira?

Milena: Ne znam, srećo, ne znam. Ja vam sad kažem, ne znam, srećo.

N1: A tko vam daje te naloge i to?

Milena: Ne znam. Ja ti sada kažem da su to ljudi, ja sam zato htjela i vama reći…

(Pokazuje na mikrofon) Neću pričati.

N1: Znam, ali evo, sad smo otvoreni, pričamo otvoreno.

Milena: Ne, ne.

N1: Zašto? Dolazi li to izravno od države? A taj popis koji ste mi pokazali… tko ga sastavlja? Koliki je vaš udio u svemu tome? Imate li ikakav udio? Kažete da činite uslugu samo ljudima… Je li to došlo iz Vlade? Iz Predsjedništva? Tko to radi?

Jedino koga je Milena spomenula je – Aleksa. Ime ili nadimak, nije pojasnila.

