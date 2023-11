Ovu europsku zemlju potresa politička kriza: Premijer dao ostavku nakon koruptivne afere

Podijeli :

REUTERS/Pedro Nunes

Portugalska politička scena u kaotičnoj je situaciji nakon što je premijer Antonio Costa iznenada u utorak podnio ostavku, nekoliko sati nakon što je policija izvršila pretres u njegovoj službenoj rezidenciji i potvrdila da je on dio istrage o korupciji, piše u srijedu Politico.

Sada je na predsjedniku Marcelu Rebelu de Sousi da iskoristi svoje ustavno pravo odabira novog premijera ili raspuštanja parlamenta, što bi pokrenulo nove izbore.

Costa dominira portugalskim političkim krajolikom od preuzimanja vlasti 2015. godine. Porazio je vanjske rivale i eliminirao konkurenciju unutar svoje Socijalističke stranke.

No ta vladavina naglo je prekinuta u utorak nakon što je policija izvršila pretres u njegovoj rezidenciji i nekoliko ministarstava u sklopu istrage o korupciji vezano za megaprojekt istraživanja nalazišta litija i zelenog vodika.

Veliko istraživanje: “Hrvatski političari odbacuju odgovornost i kad se nađu u aferama”

Vještina s kojom je sada bivši premijer uspijevao riješiti se onih koji su prijetili njegovom vodstvu sada se pokazuje kao problem za Rebela de Sousu koji je prihvatio njegovu ostavku.

Portugalski predsjednik najavio je da će se u srijedu savjetovati o najboljem putu naprijed s čelnicima političkih stranaka zastupljenih u parlamentu. Dan kasnije će se sastati Državno vijeće, savjetodavno tijelo predsjednika. Rebelo de Sousa će se nakon toga obratiti naciji.

Iako mnogi očekuju da će raspustiti parlament, portugalski predsjednik ima i druge opcije, piše Politico.

Mogao bi od Coste zatražiti da ostane na čelu privremene vlade dok se krajem mjeseca ne potvrdi njegov proračun za 2024., nakon čega može raspustiti parlament. Od Coste bi se moglo tražiti i da ostane na vlasti do idućih izbora.

Rebelo de Sousa može i imenovati novog premijera umjesto raspuštanja parlamenta. Costini socijalisti imaju apsolutnu većinu u parlamentu, pa bi predsjednik mogao odabrati nekog od njihovih članova za nasljednika premijera.

Portugalski ustav predviđa veliki raspon opcija za predsjednika u odabiru zamjene za premijera u ostavci. Nakon što je Jose Manuel Barroso 2004. otišao s te funkcije kako bi preuzeo vođenje Europske komisije, tadašnji predsjednik Jorge Sampaio za premijera je imenovao gradonačelnika Lisabona, potpredsjednika socijalista Pedra Santanu Lopesa koji tada nije bio ni zastupnik.

No samo se nekoliko članova socijalista smatra spremnim za vođenje države usred dalekosežne istrage o korupciji koja je već dovela do uhićenja Costinog šefa ureda Vitora Escarie te do optužnice protiv ministra infrastrukture Joaoa Galambe.

Stoga se čini izgledniji da će 74-godišnji predsjednik, profesor prava koji je sudjelovao u pisanju ustava, raspustiti parlament i raspisati nove izbore, što bi moglo dovesti do dodatnog kaosa.

Popularnost Costinih socijalista pala je za gotovo 10 postotnih bodova od prošlih izbora 2022. godine, no oni i dalje tijesno vode u anketama.

Socijaldemokratska stranka, glavni rival vladajućih, upravljala je zemljom nakon ekonomskog kolapsa i dužničke krize 2011. godine, te ju se stoga i dalje povezuje s mjerama štednje. Njezin čelnik Luis Montenegro nije stekao veliku popularnost u javnosti.

On tvrdi da su socijaldemokrati spremni preuzeti vlast, no ankete sugeriraju da bi im za to bila potrebna podrška krajnje desne stranke Chega (Dosta) koja raste te je na prošlim izborima završila treća.

Montenegro odbacuje da bi formirao vlast s tom strankom, no ostat će na umjerenim biračima da zaključe može li mu se vjerovati, zaključuje Politico.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.