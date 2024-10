Palestinski aktivist: Čini se da je ovo sukob SAD-a i Rusije uz pomoć posrednika

Podijeli :

Samer Sinijlawi, palestinski aktivist i politički analitičar u Jeruzalemu gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića s kojim je komentirao eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Mogućnost regionalnog rata

Samer Sinijlawi je na početku istaknuo kako izraelski premijer Benjamin Netanyahu želi trajni rat te kako će trebati uključenje SAD-a u sukob kako bi mogao voditi rat s Iranom.

“U toj jednadžbi Izrael je mala zemlja od devet milijuna stanovnika dok je Iran velika od 19 milijuna te ima puno ljudi i energetske strukture. Stoga ne mislim da Izrael može prijetiti Iranu sam bez da uključe SAD u rat”, rekao je Sinijlawi dodavši kako Izrael možda i uspije uvući SAD u rat.

“Što se tiče izraelskih obrambenih kapaciteta, zemlja je trebala cijelu regiju i SAD kako bi odvratili sve iranske napade. Dakle, ne vidim da bi se Amerikanci mogli držati podalje od uključivanja u ovaj rat. Izrael ih također poziva da se uključuje u rat”, pojasnio je.

Trenutnu političku atmosferu na Bliskom istoku opisao je kao “atmosferu regionalnog rata”, dodavši kako je ovo kritična situacija za koju “nitko ne zna kako će se razvijati.”

“Sve ovisi o planovima Izraela te kako će reagirati SAD i Rusija. Nije tajna da je Rusija podržavatelj Irana. Iran je njoj osobito važan jer su obje zemlje pod ozbiljnim gospodarskim sankcijama te ovise jedna o drugoj. U njihovom je nacionalnom interesu održavati suradnju. Savez SAD i Izraela je također snažan. Čini se da je ovo sukob SAD-a i Rusije uz pomoć posrednika”, dodao je Sinijlawi.

Sukob u Gazi

Govoreći o trenutnoj situaciji u Gazi, Sinijlawi je ocijenio kako je Izrael izgubio jer nije ostvario zadani cilj koji je “eliminirati režim Hamasa u Gazi”, budući da je “Hamas i dalje zadržao 50 do 60 posto svojih kapaciteta u Gazi.”

“Ako ovo pogledamo s pogleda izraelskog premijera i njihove koalicije možemo shvatiti da sve operacije služe njegovom interesu i interesu njegove krajnje desne koalicije. Eskalacija i nastavak rata dat će više vremena koalicija da nastavi biti na vlasti. Uz sve unutarnje komplikacije oni mogu nastaviti vladati Izraelom samo ako imaju kontinuirani rat i to je njegova strategija.”

Okončanje sukoba

Sinijlawi je ustvrdio kako ne postoji nikakav plan od strane Izraela da se završi sukob i nađe političko rješenje za sukob u Gazi.

“Planovi koji su im predstavljani osobito od američke administracije odbačeni su od premijera. Jedini način da se zaustavi ovaj rat je to da Amerikanci pokažu volju za time. Ovaj rat traje jer SAD kontinuirano opskrbljuje Izrael sa streljivom i oružjem. Bez ovoga Izrael ne bi mogao nastaviti s ratom. SAD pruža Izraelu ofenzivne kapacitete što mu omogućava otvorene sukobe. Dok je tako imat će odriješene ruke da čine stvari koje vode do eskalacije”, rekao je Sinijlawi dodavši kako će tako biti sve do završetka predsjedničkih izbora u SAD-u, te da će do tada ” Izrael imati odriješene ruke da čini što želi. Pod ovim mislim na Netanyahua jer Izrael i Netanyahu nisu isto.”

Sinijlawi je rekao i kako Netanyahu ne radi u službi nacionalnog interesa.

“Većina izraelskog naroda bi htjela da rat u Gazi završi i žele da se oslobodi onih 100-tinjak taoca a ne da završe mrtvi. Premijer Netanyahu više želi služiti svojim interesima i interesima svoje a ne svome narodu.”

Palestinsko vodstvo

Za kraj, Sinijlawi se osvrnuo na ulogu koju u ovom sukobu za Palestinu igra predsjednik Mahmud Abas.

“Nažalost predsjednik Mahmud Abas je poprilično razočaranje Palestincima tijekom ovog rata. Njegovi građani su u ratu 12 mjeseci i imamo veliki broj žrtava a on se niti jednom nije obratio palestinskom narodu i nije uspio proizvesti odnosno generirati bilo kakvo diplomatsko ili političko rješenje koje bi moglo gurnuti i natjerati Izraelce da krenu političkim putem. On je vrlo negativan u svojim stavovima. Uz trenutačno vodstvo i na palestinskoj i izraelskoj strani ne mislim da postoji mogućnost za političko rješenje”, zaključio je Sinijlawi.

