Palestinski profesor prava: Ideja uništavanja Hamasa je nemoguća, čak i vojno, evo i zašto

Ammar Dwaik, direktor Nezavisne palestinske komisije za ljudska prava i profesor prava, iz Ramale na Zapadnoj obali javio se u N1 Studio uživo i s našom Ninom Kljenak razgovarao o situaciji u Pojasu Gaze.

Komentirajući posljednje informacije o situaciji u Gazi Ammar Dwaik je opisao:

“Imamo 17 zaposlenika u Gazi, nažalost jučer smo s njima izgubili kontakt. Komunikacije su prekinute zbog nedostatka goriva. Teško je dobiti informacije, pratimo izvješća UN-a i medija. Situacija je još katastrofalna – postoje znakovi epidemije, zbog prekida civilnog sustava nema skupljanja smeća, škole s više od 600.000 Palestinaca su prenapučene, nema pristupa pitkoj vodi… Sve to stvara javnozdravstveni problem, a zajedno s raspadom zdravstvenog sustava 22 od 35 bolnica potpuno su van funkcije jer nemaju goriva ili su bombardirane. Al Šifa nije glavna bolnica samo u Gazi, ona pruža glavne usluge cijelom Pojasu Gaze zbog sofisticirane opreme, MR uređaja. Izraelci su jučer bombardirali velik dio te opreme i tako se otežava pružanje medicinskih usluga.

Drugi veliki problem je nesigurnost u opskrbi hranom. Hrana dolazi u malim količinama što nije dovoljno. Privatni sektor ne može s kamionima ući u Gazu, stanovnici su potpuno ovisni o maloj količini koja može doći preko granice Rafah. Mnogi su trajno ostali bez domova, mnogi su raseljeni. Treći problem je masakr i konstantno ubijanje. Prema izvješćima 15.000 Palestinaca je ubijeno, imamo 12.000 registriranih slučajeva, a oko tri tisuće je pod ruševinama. Imamo oko 30.000 ranjenih, mnogi su kritično i ne možemo im spasiti živote. Govorimo o nezamislivom broju ubijenih. Ovo je teška katastrofa.”

Odgovarajući na izraelske tvrdnje da je odgovornost na Hamasu koji civile koristi kao živi štit, Dwaik je rekao:

“Mislim da Izraelci koriste Hamas kao izliku za ono što već dugo rade Palestincima. Ubijanje Palestinaca nije počelo 7. listopada. Ono što se dogodilo 7. listopada ne opravdava teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Čak se ni pozivanje na pravo na samoobranu ne može primijeniti jer je Izrael okupatorska vojska, Palestinci su pod izraelskom okupacijom već više od 70 godina. No i da imaju pravo na samoobranu, to ne opravdava ovo. Izraelci kontroliraju bolnicu što je dovelo do toga da su mnogi preminuli zbog vojne operacije. Posljednje smo čuli da Izraelci ulaze u razne dijelove bolnice i ubijaju ljude. Pozivamo međunarodne organizacije da dopuste siguran odlazak pacijenata da napuste bolnicu.”

Prilika za konačno rješenje

Komentirajući reakcije Zapada istaknuo je da se Palestinci i cijeli arapski svijet sad smatraju partnerom u ratu protiv Izraela. “SAD slijepo podupire Izrael, daje im oružje, štiti Izrael od odgovornosti i usvaja izraelsku protupalestinsku propagandu. Što se tiče Europe, mislim da Europa nema jedinstveni stav. Osam europskih zemalja je glasalo za rezoluciju, nažalost i Hrvatska, četiri protiv, a druge su bile suzdržane. No, europske zemlje nastavljaju podupirati Izrael i daju mu zeleno svjetlo da nastavi s kršenjem humanitarnog prava i mislim da to potkopava kredibilitet mnogih europskih država i Europske unije.”

“Ni arapske zemlje nisu jedinstvene”, dodaje: “Neke države imaju bilateralne odnose s Izraelom, ali zasad vidimo čvrsti stav Egipta i Jordana u pogledu masovnog protjerivanja Palestinaca. To je važno jer je to spriječilo ono što Izrael promovira – protjerivanje Palestinaca iz Gaze. Arapsko stanovništvo općenito podupire Palestinu, ali tražimo snažniji stav, pogotovo od zemalja koje imaju odnose s Izraelom.”

Ammar Dwaik smatra da je ovo prilika za konačno rješenje:

“Unatoč ovoj strašnoj situaciji mislim da ovo otvara priliku za ponovno promišljanje o izraelsko-palestinskom sukobu. Vratio se na međunarodni dnevni red i nadam se da će stvoriti priliku koja će dovesti do pravičnog rješenja. Za mene, iz perspektive ljudskih prava, važno je dokinuti okupaciju i apartheidski režim koji je nametnut Palestincima na Zapadnoj obali. Hoće li to biti kroz jednu ili dvije države, o tome se može raspravljati, no osobno podržavam rješenje s dvije države. Izrael govori o tome da se želi riješiti Palestinaca, jedan ministar je pozvao na nuklearni napad, drugi na protjerivanje. Puni su ideje osvete, žele umiriti izraelsku javnost, vidimo porast govora mržnje protiv Palestine, poticanje na nasilje. To je toksično okruženje i mislim da nema šanse da izraelski dužnosnici mogu pristati na neki politički proces.”

Prokomentirao je na kraju i Hamas, zašto je izabran i kako ih ljudi podržavaju:

“Ljudi su izabrali Hamas 2006., ali otad se međunarodna zajednica odbija baviti tom vladom što je dovelo do odvajanja palestinskog političkog sustava – Hamas je preuzeo vojnu vlast, a imamo palestinsku samoupravu. Tek je 2021. ponovno predsjednik pozvao na izbore, ali ih je onda otkazao. Da su se tad izbori održali, palestinski demokratski proces mogao se možda nastaviti i mislim da ne bi došlo do ovog napada. Kad je predsjednik dogovorio izbore, američka je administracija to pozdravila jer nisu htjeli izbore koji će dovesti do ponovnog izbora Hamasa. Mislim da je to bila strateška pogreška palestinskog vodstva. Sad svi govore o Hamasu, no morate shvatiti da je to velik pokret s vojnim krilom, ali ima i široku potporu među narodom, imaju studentski pokret, pokret mladih, osiguravaju socijalne usluge o kojima mnoge siromašne obitelji ovise. Ideja uništavanja Hamasa je nemoguća, čak i vojno. Mislim da je jedini način osiguranja sigurnosti mir s Palestinom, a ne kroz rat i ubijanje velikog broja nedužnih koji nemaju nikakve veze s Hamasom. Većina u Gazi sad pati, a nemaju veze s Hamasom. Mnogi se protive Hamasu, ali svi su žrtve trenutnog rata protiv Gaze. Ako se pitanje Gaze uskoro ne riješi, Europa će svjedočiti masovnim migracijama iz Gaze. Egipat neće primiti novi veliki val izbjeglica i oni će završiti u Europi.”

