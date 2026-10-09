na dubini od 10 kilometara
Panamu pogodio potres magnitude 7,6
Snažan potres magnitude 7,6 pogodio je u petak područje u blizini južne obale Paname, na dubini od 10 kilometara, izvijestio je Američki geološki zavod (USGS), koji je prethodnu procjenu magnitude 8,0 naknadno smanjio.
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Zasad nema izvješća o šteti u Panami, dok televizijske snimke prikazuju ljude kako se evakuiraju iz zgrada, piše Reuters.
Američki sustav za upozoravanje na tsunami izdao je upozorenje na moguću opasnost od tsunamija duž većeg dijela pacifičke obale Srednje Amerike, kao i u Kolumbiji i Ekvadoru.
Prema svjedočanstvima Reutersovih očevidaca, potres se osjetio u glavnom gradu Paname, Panama Cityju, kao i u glavnom gradu susjedne Kostarike, San Joséu.
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