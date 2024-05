Papa Franjo krajem rujna u posjetu Belgiji i Luksemburgu

Podijeli :

Andreas SOLARO / AFP

Papa Franjo će od 26. do 29. rujna boraviti u posjetu Belgiji i Luksemburgu, objavio je u ponedjeljak Vatikan. Sveti Otac je navršio 87 godina i zdravstveno stanje mu se zadnjih godina pogoršalo, no "u posjet Luksemburgu doputovat će 26. rujna, a u Belgiji će boraviti od 26. do 29. rujna te će ondje posjetiti Bruxelles, Louvain i Louvain-la-Neuve", stoji u priopćenju Vatikana.

Poglavar Katoličke Crkve ondje će posjetiti katolička sveučilišta Louvain u Flandriji (KU Leuven) i Louvain-la-Neuve u Valoniji (UCL).

KU Leuven osnovan je 1425. godine i u akademskoj godini 2024.-2025. proslavlja 600. obljetnicu postojanja.

U proslavu će biti uključen i njegov pandan na francuskome govornom području, sveučilište UC Louvain koje je osnovano u belgijskom francuskom govornom podurčju nakon žestokih jezičnih sporova šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Posljednji posjet jednog poglavara Katoličke Crkve Belgiji realiziran je 1995. kad je Ivan Pavao II. doputovao u Bruxelles na beatifikaciju oca Damiena, koji je tada proglašen svetim.

AFP piše da će Franjin posjet uslijediti u trenutku kada je Katolička Crkva u Belgiji ‘na vrućoj stolici’.

Biskupi su se u prosincu ponovno ispričali i ponovili zahtjev za neovisnom istragom nakon novih svjedočenja koja su na vidjelo izbacila strašne zločine Crkve koja je navodno tijekom prošlog stoljeća prodala oko 30 tisuća beba bez znanja svojih majki i uz pomoć časnih sestara. Djeca su davana na posvojenje.

Kako je svojedobno pisao Le Soir, zločini su otkriveni u podcastu “Kinderen van de Kerk” belgijskog lista i portala Het Laatste Nieuws u kojemu su majke i usvojena djeca prvi put progovorili o događajima iz razdoblja od kraja Drugoga svjetskog rata do osamdesetih godina.

Mlade neudane trudnice su, prema pisanju belgijskog lista, često bile žrtve silovanja ili incesta, a njihovi roditelji su htjeli skriti trudnoću. Zbog toga su smještane u katoličke institucije, gdje su trpjele poniženja.

Od izbora 2013. Papa je, unatoč krhkom zdravlju, već 44 puta bio u inozemstvu. Posljednje je bilo njegovo putovanje u francuski Marseille u rujnu 2023.

Vatikan je za prvu polovinu rujna, od 2. do 13. rujna najavio i papinu azijsku turneju u sklopu koje će posjetiti Indoneziju, Papuu Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur, što bi trebalo biti najdulje putovanje njegova pontifikata, bude li to omogućilo njegovo zdravstveno stanje.

