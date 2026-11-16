POLICIJA TRAŽI LOPOVE
Pljačka u Danskoj: Ukrali Pokemon karte vrijedne 130.000 eura
Danska policija pokrenula je u nedjelju opsežnu istragu nakon što su maskirani pljačkaši opljačkali trgovinu Pokemon kartama sjeverno od Kopenhagena i ukrali kolekcionarske primjerke vrijedne više od 130.000 eura.
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Policija traga za petoricom muškaraca za koje se sumnja da su u trgovačkom centru u Lyngbyju, sjeverno od Kopenhagena, prijetili zaposleniku trgovine predmetom nalik pištolju.
Pljačkaši su potom razbili izložbene vitrine i ukrali tražene karte. Prema izvješćima, lopovi su pobjegli s mjesta događaja automobilom.
Kolekcionarske Pokemon karte temelje se na serijalu videoigara u kojima igrači mogu hvatati i trenirati fantastična čudovišta.
Već dugo uživaju neprekidnu popularnost, a za popularne i rijetke primjerke kolekcionari su spremni izdvojiti velike svote novca.
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