Oglas

POLICIJA TRAŽI LOPOVE

Pljačka u Danskoj: Ukrali Pokemon karte vrijedne 130.000 eura

author
Hina
|
16. stu. 2026. 08:21
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
thimo-pedersen-TWCnHKKhqSo-unsplash
Ilustracija: Thimo Pedersen/Unsplash

Danska policija pokrenula je u nedjelju opsežnu istragu nakon što su maskirani pljačkaši opljačkali trgovinu Pokemon kartama sjeverno od Kopenhagena i ukrali kolekcionarske primjerke vrijedne više od 130.000 eura.

Oglas

Policija traga za petoricom muškaraca za koje se sumnja da su u trgovačkom centru u Lyngbyju, sjeverno od Kopenhagena, prijetili zaposleniku trgovine predmetom nalik pištolju.

Pljačkaši su potom razbili izložbene vitrine i ukrali tražene karte. Prema izvješćima, lopovi su pobjegli s mjesta događaja automobilom.

Kolekcionarske Pokemon karte temelje se na serijalu videoigara u kojima igrači mogu hvatati i trenirati fantastična čudovišta.

Već dugo uživaju neprekidnu popularnost, a za popularne i rijetke primjerke kolekcionari su spremni izdvojiti velike svote novca.

Teme
danska pokemon dućan pokemon karte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ