Pola milijuna godina staro oruđe izumrle ljudske vrste pronađeno u Poljskoj

Pretpovijesno kameno oruđe pronađeno u špilji u Poljskoj prije 50 godina upravo je identificirano kao jedno od najstarijih ikad otkrivenih u toj regiji. Oruđe iz špilje Tunel Wielki u Małopolskoj su stari između 450.000 i 550.000 godina.

Ovo datiranje moglo bi omogućiti znanstvenicima da saznaju više o ljudima koji su ih napravili, njihovoj migraciji i obitavanju u srednjoj Europi kroz pretpovijest.

Na primjer, vremenski okvir vjerojatno znači da je alate izradila izumrla ljudska vrsta Homo heidelbergensis, koja se obično smatra posljednjim zajedničkim pretkom neandertalaca i modernih ljudi (nas), a to znači da je regija bila naseljena ljudima u vrijeme kada je oštra klima Srednje Europe zahtijevala značajnu fizičku i kulturnu prilagodbu, piše Msn.

Ovo je za nas iznimno zanimljiv aspekt analize”, objasnila je arheologinja Małgorzata Kot sa Sveučilišta u Varšavi u Poljskoj.

“Možemo ispitati granice mogućnosti preživljavanja Homo heidelbergensisa i tako promatrati kako se prilagodio ovi nepovoljni uvjeti”, rekla je arheologinja. Špilja Tunel Wielki iskopana je 1960-ih, a arheolozi su se ponovno vratili na to mjesto 2016.

Slojevi materijala datirani su u holokon, prije otprilike 11.700 godina te u srednji paleolitik, koji se proteže sve do prije 40.000 godina, ali arheolog Claudio Berto sa Sveučilišta u Varšavi mislio je da je datiranje u suprotnosti s onim što je promatrao.

Pronađene i pradavne životinje

Životinjske kosti pronađene na tom mjestu, zaključio je, gotovo su sigurno starije od 40.000 godina. Tako su se 2018. Kot i njezin tim vratili u špilju. Ponovno su otvorili i proširili jedan od rovova, pažljivo ispitujući različite slojeve materijala nakupljenog tijekom godina i skupljajući više koštanog materijala za analizu. Otkrili su da gornji slojevi doista sadrže kosti životinja koje su živjele u kasnom pleistocenu i holocenu, ali donji sloj bio je izrazito stariji. Sadržavao je kosti nekoliko vrsta koje su živjele prije pola milijuna godina: europskog jaguara, Mosbachov vuk, predak modernih sivih vukova i Deningerov medvjed.

Sloj koji je dao kosti također je sadržavao dokaze o lomljenju kremena, uključujući kremene ljuskice, “praznine” od kojih se mogu oblikovati drugi alati i jezgre iz kojih se izbijaju. Bilo je i nešto gotovih alata, npr. noževa.

“Budući da ovi predmeti potječu iz istog sloja kao i kosti, to znači da im je starost vrlo slična”, objasnila je Kot. “Ovu su pretpostavku potvrdila iskapanja provedena u špilji 2018. godine. Ona su potvrdila raspored slojeva koji su opisali istraživači prije pola stoljeća. Također smo otkrili više proizvodnog otpada i životinjskih kostiju.” Ranije su, dodala je, u Poljskoj postojala samo dva poznata nalazišta s alatima iz otprilike istog razdoblja: Trzebnica i Rusko.

Ali pećinski artefakti Tunel Wielki su drugačiji. Nekoliko arheoloških nalazišta u tom području pokazuju dokaze drevnog ljudskog obitavanja – ali sva su nalazišta na otvorenom.

Pronaći artefakte iz tog vremena u špilji, prema Kotu, vrlo je neočekivano.

Zanimljiva tehnika lomljenja kamena

“Bili smo iznenađeni da su prije pola milijuna godina ljudi na ovom području boravili u špiljama, jer to nisu bila najbolja mjesta za kampiranje”, istaknula je te dodala: “Vlaga i niske temperature bi to obeshrabrile. S druge strane, špilja je prirodno sklonište. To je zatvoren prostor koji daje osjećaj sigurnosti. Pronašli smo tragove koji mogu upućivati ​​na to da su ljudi koji su tamo boravili koristili vatru, što vjerojatno pomogao ukrotiti ova mračna i vlažna mjesta”.

Zanimljiva je bila i tehnika lomljenja kremena pronađenog u špilji. Ova tehnika je najjednostavnija koju su koristili drevni ljudi, a u vrijeme kada su alati stvoreni, rijetko se koristila kao primarni način; obično se koristio samo na nekvalitetnim materijalima ili kada je bilo nestašica kremena. Samo još jedno mjesto, Isernia La Pineta u Italiji, koristilo je ovu tehniku ​​kao primarnu.

Kremen špilje Tunel Wielki nije bio loše kvalitete, niti ga je bilo malo, budući da se dobivao lokalno. To je također bio slučaj za Isernia La Pineta, a pronalazak drugog mjesta s istim karakteristikama mogao bi pomoći arheolozima da otkriju razlog zašto su ti drevni ljudi koristili tu specifičnu tehniku.

Arheološki tim se nada da će se vratiti u špilju kako bi pokušali potražiti kosti Homo heidelbergensisa, a samo je istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Scientific Reports.

